Basuras y otros males, ¿alcalde dónde está?

Señor alcalde Peñalosa: No hay disculpa posible, amplios sectores de Bogotá están absolutamente invivibles y al borde de un serio problema de salud que se le agrega a muchos otros males. Un solo ejemplo de esta crisis sanitaria es la avenida Caracas, especialmente la zona donde se concentran los almacenes de venta de mascotas. La cantidad y el tipo de basura acumulada son realmente una amenaza para la población y un serio problema para estos comerciantes. No importa en este momento de quién es la culpa porque la responsabilidad es finalmente suya y este problema como muchos otros, se pueden prever y tomar medidas antes de que se cause semejante caos. Amplios sectores del norte y del sur de la ciudad presentan este mismo panorama contaminante y los medios de comunicación anuncian que esta situación se empeorará el sábado cuando el sector industrial saque sus basuras.

La verdad es que quienes vivimos en Bogotá no resistimos un problema más: la seguridad ciudadana, así digan que no, ha convertido a amplias zonas de esta población— nada menos que 8 millones de personas—, en prisioneros de sus propias residencias porque las recomendaciones indican que es mejor no movilizarse en horas de la noche. El tráfico es un absoluto desastre y no se sabe realmente cuál es ese sector de la ciudad donde movilizarse no es un drama que quita horas y que afecta la eficiencia y la calidad de vida de la ciudadanía. Las calles del norte siguen llenas de huecos; inclusive en el sector financiero, cuando usualmente esta área en otras ciudades se trata de conservar en el mejor estado posible.

La explosión de ciclorrutas, sin que se haya educado a quienes las utilizan o sin normas para quienes las abusan, que son muchos, se ha convertido en el dolor de cabeza para los peatones que no saben bien cómo reaccionar. Aun cuando hay carriles para las bicicletas, se siguen utilizando los andenes ante la sorpresa de quienes caminan por ellos. Como si todo lo anterior no fuera suficientemente estresante, los andenes siguen siendo la trampa de muerte para muchas personas.

La verdad señor alcalde Peñalosa, es que su gestión ha dejado crecer los problemas de siempre que se suman a los nuevos, como el crecimiento descontrolado de ciclistas. Han pasado dos años y sin negar cambios en algunas áreas, la verdad es que los habitantes de la ciudad no sienten que su administración responda adecuadamente a los retos que enfrenta. Para algunos, sus funcionarios son tecnócratas de buen nivel, pero que desconocen la astucia de los atracadores y todos estos expertos en violar la ley. De sorpresa en sorpresa se van perdiendo vidas, o se destruyen algunas como las de víctimas con daños irreparables.

Cuando no se está seguro en un lugar público; cuando no se puede llegar tranquilo a la casa; cuando no se puede contestar una llamada en la calle porque lo matan; cuando caminar se ha vuelto un martirio, y finalmente, cuando se gasta parte de la vida entre el hogar y el trabajo, en medio de apretujones, faltas de respeto y atracos, la gestión del alcalde y de su equipo requiere una seria revisión.

Alcalde Peñalosa, no postergue más un balance real de su gestión para que en lo que falta de su administración, logre mejorar muchos de estos malos indicadores. Evite por favor que la ciudadanía se siga preguntando: ¿dónde está el alcalde?

