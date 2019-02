Basurartes, la iniciativa medioambiental que quiere transformar Santa Marta

El artista bogotano Carlos Vallejo (1958), creador en 2013 de la Fundación Naturante, recuerda que en sus años mozos las loncheras eran metálicas y la leche llegaba en botellas de vidrio, pero ahora casi todo es de plástico. “Y el plástico en sí mismo no es malo, el problema es que no lo hemos sabido manejar”.

Residente en Santa Marta desde 1987, donde vive frente al mar, le preocupó la gran cantidad basura que veía en las playas, con dos ríos que prácticamente se habían vuelto botaderos.

Así que decidió combinar dos de sus grandes pasiones, el arte y el cuidado ambiental, para crear más conciencia sobre la gran biodiversidad del entorno, incluidos peces o tortugas entre otras especies marinas, y el grave impacto que el mal manejo de los residuos tiene en ellos.

Los Basurartes, como decidió llamarlos, son contenedores elaborados en materiales reciclables (como metal o plástico) en forma de animales que cumplen ese doble propósito: ayudar a recolectar desechos al tiempo que quienes los usan toman conciencia (de forma interactiva) del grave impacto de la contaminación en el entorno.

¿Cómo surgió esta iniciativa de Basurarte?

Vivo en la playa, en una casa frente al mar y me asustó la cantidad basura que llega ahí y a muchas otras playas en Santa Marta. Tenemos dos ríos en la ciudad y no son fuentes de agua sino basureros, me preocupa terriblemente el problema que tenemos de no saber manejar la basura. Antes no había tanto plástico, las loncheras eran metálicas y la leche llegaba en botellas de vidrio, pero ahora casi todo es de plástico. Y el plástico en sí mismo no es malo, el problema es que nosotros no lo hemos sabido manejar.

¿Conoce a los de la fundación Salva tu río, de William Gallo, que se dedica también a descontaminar el río Manzanares en Santa Marta?

Claro, y hemos trabajado juntos porque el río Manzanares se volvió una porquería ya que la gente no sabe cómo manejar el plástico, así que la idea de Basurarte es poner peces-canastos para que la gente primero conozca las diferentes especies de su entorno, pues no sabe cuál es cada pescado: un niño de 10 años conoce más de marcas de teléfonos, ropa, zapatos o carros que diez animales de acá, así que necesitamos que la gente empiece a conocer los animales del entorno y como estamos en la playa, empezamos por los peces de nuestro mar. Si uno no sabe en qué consiste el ecosistema, no siente la urgencia de protegerlo. En el colegio uno sale muy mal preparado, y es muy importante que nos identifiquemos con lo que tenemos acá, es la primera tarea que tienen estos Basurartes.

Cada vez hay más especies marinas con plástico en el estómago, como ballenas, tortugas, aves. ¿Hacen diseños con otros animales?

Sí, tenemos otros animales, como tortugas, que recogen otro tipo de basura como encendedores, cepillos de dientes, máquinas de afeitar, que todos los días también botamos, algo muy grave; debemos ser conscientes de toda la basura. Los peces recogen botellas plásticas, pero hay una cantidad de basura extra a la que es importantísimo que la gente preste atención.

¿Hay alguna empresa recicladora que los ayude a recuperar esos desechos?

Sí, contamos con cooperativas y recicladores, ellos son los que recogen las piezas de plástico aquí y allá, pues tenemos los Basurartes en los colegios, pero queremos redondear la cuestión con unas máquinas para triturar el plástico, volverlo miga y con eso hacer tablas, ladrillos, vigas, elementos de construcción; en lugar de meter arena al cemento se le mete miga de plástico y funciona muy bien.

¿Esperan que empresas privadas se sumen a su iniciativa, incluso en otras ciudades?

Sí, esa es la idea, bienvenida toda empresa que se quiera sumar y ayudarnos a visibilizar esta iniciativa, empezando por ejemplo por la Cámara de Comercio de Santa Marta (para el Magdalena) y empresarios locales; entre más se sumen, todos bienvenidos y podrían replicar la experiencia en otras ciudades como Bogotá. La idea es replicar esto donde más sea posible, concientizar a la gente sobre el cuidado del ambiente, empezando por los animales de su entorno, muchos en peligro de extinción. Cuando uno nace acá en Colombia, cree que todo ese verde y esa riqueza de montañas, vegetación y fauna es normal, pero cuando vienen turistas extranjeros es lo primero que los maravilla.

Para despertar más conciencia ciudadana, ¿ha faltado apoyo de medios de comunicación?

Sí. Podrían hacerse concursos o convocatorias para que la gente haga envases a base de plátano, papa o yuca. En el mundo hay gente que hace platos o envases desechables en materiales biodegradables, que se deshacen en 15 o 20 días. Si vamos a reemplazar el icopor (que no es biodegradable ni reciclable), tenemos que tener un sustituto, empezar a trabajar eso, y el Estado debe empezar a impulsar este tipo de iniciativas.

Estamos en la vía correcta, con estos animales tratamos de que la gente se vuelva consciente y empiece a buscar soluciones; con la basura toca ser muy pilos porque nos está comiendo.

¿Y cómo ha respondido la ciudadanía en Santa Marta a la iniciativa?

Aún falta apoyo ciudadano. Como soy bogotano, aún no estoy tan conectado; y acá en Santa Marta la gente funciona con los amigos, los compañeros de colegio o de la universidad, pero de todos modos me han escuchado muy bien y la vaina está caminando poco a poco. No debe importar si uno trabaja como samario en Santa Marta, como barranquillero en Barranquilla o como bogotano en Bogotá, sino como un habitante del mundo que no quiere tanto desecho plástico: eso no tiene ciudadanía ni nacionalidad.

