Para recibir diciembre con todo el sabor del caribe en Barranquilla se realizará el 8 de La Gran Parada de la Luz. Un desfile con más de 2000 artistas, carrosas y comparsas que recorrerán toda la ciudad. Un evento que se creo en 2016 y que con el paso de los años se convierte en una nueva tradición de La Arenosa, que tiene de alcalde a Alejandro Char.

El evento fue creado por la Fundación Pan y Panela se enfoca en ofrecer un show mixto. Hay partes del recorrido gratuitas y existen otras actividades de pago. En la edición del presente además de organizar un desfile se va presentar un pesebre en vivo donde el ángel y la estrella, van a abrir el camino de las carrozas, adecuadas para la época del año. La ciudad para diciembre quiere dar a los asistentes y en particular a los niños un recuerdo agradable de diciembre.

Barranquilla además de ofrecer el desfile de la Gran Parada de la Luz para las vacaciones tiene para ofrecer el Gran Malecon, el Parque Cultural del Caribe, la Gran Parada de Luz. La ciudad no solo es su carnaval, en diciembre la metrópoli también ofrece actividades para todos.

Información Relevante

Tipo de evento:

Categoría: Desfile

Edad mínima: 1 años

Acomodación: Sillas en orden de llegada

Aforo: 2920

Hora de inicio: 530 pm

Venta de comida: Si

Venta de licor: No

Acceso a personas con movilidad reducida: Si*

Acceso embarazadas: Si**

* Si usted tiene algún tipo de discapacidad física, por favor infórmelo al personal antes de ingresar, así será posible sugerirle o guiarlo hasta un lugar apropiado.

** Mujeres embarazadas ingresan bajo su propia responsabilidad

