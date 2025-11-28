PREDESALUD LTDA Nit 830.016.160 lamenta informar del fallecimiento de su colaboradora Martha Lucia Ramírez el día 17 de septiembre de 2025. Las personas que se consideren con derecho a reclamar deben escribir al correo [email protected]. Dentro de los quince días siguientes a esta
publicación. Segundo Aviso
AVISO MARTHA LUCIA RAMÍREZ - PREDESALUD LTDA NIT 830.016.160
