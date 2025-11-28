AVISO MARTHA LUCIA RAMÍREZ - PREDESALUD LTDA NIT 830.016.160

PREDESALUD LTDA Nit 830.016.160 lamenta informar del fallecimiento de su colaboradora Martha Lucia Ramírez el día 17 de septiembre de 2025. Las personas que se consideren con derecho a reclamar deben escribir al correo [email protected]. Dentro de los quince días siguientes a esta

publicación. Segundo Aviso

Anuncios.