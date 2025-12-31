AVISO  BEATRIZ AMPARO SEPULVEDA MARQUEZ

Por:
diciembre 31, 2025

Se está solicitando ante Bancolombia, la cancelación y reposición del CDT Nro 80000503506,por valor de $1000000(un millón de pesos. M cte), por extravío. Se recibirá notificación en oficina  de Bancolombia calle 180 67-45 CS1 en la ciudad de Bogotá

