Grupo Logístico Especializado - Elkin Santiago Triviño Ramirez

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, INFORMA que dentro del trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del trabajador fallecido Elkin Santiago Triviño Ramirez, identificado con cedula de ciudadania 1019085942, se ha presentado la señora Lina Peralta, quien acredita su calidad de esposa y única beneficiaria conocida, para reclamar la liquidación final, acreencias laborales y demás prestaciones sociales que en vida correspondía al mencionado trabajador.

Por medio del presente SEGUNDO EDICTO, se comunica al público en general que, revisados los antecedentes del caso, no se han presentado otros posibles beneficiarios ni existen reclamaciones adicionales relacionadas con las prestaciones sociales objeto del trámite.

Se fija y publica el presente edicto en Bogotá, a los 26 días del mes de noviembre del 2025

Diana Carolina Marulanda Estupiñán

Representante Legal

Grupo Logístico Especializado

