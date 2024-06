Nacional puso en jaque al Cali por un jugador que ya está retirado; lo dejaría sin refuerzos

.Publicidad.

Bien dice el dicho que cuando algo está mal, siempre puede estar peor, y en el caso de Deportivo Cali esa premisa se está cumpliendo a cabalidad. El cuadro azucarero, que no solo está en uno de sus peores momentos deportivos, sino que financieramente está tambaleando, recibió un duro golpe por parte de Atlético Nacional, que, a través de la Comisión del Estatuto del jugador de la FCF, le ganó una disputa al equipo azucarero. La situación es referente al traspaso de un jugador que ya colgó los guayos: Luis Fernando Mosquera, quien arribó a Cali procedente del equipo paisa hace más de 10 años, pero como si no hubiese valido nada.

Luis Fernando Mosquera militó en el verde paisa entre 2012 y 2013, y llegó a ser considerado como un "talento en estado de ebullición". Foto: Atlético Nacional

La disputa que le ganó Atlético Nacional a Deportivo Cali

Para poner en contexto, en el año 2013, Deportivo Cali inició negociaciones con Atlético Nacional por el mediocampista Luis Fernando Mosquera. Las conversaciones terminaron en buen término y el jugador se vistió de azucarero en julio de dicho año. Dentro de los acuerdos, el cuadro verdolaga vendió el 60% de los derechos del futbolista por un precio de 400 mil dólares, monto que se esperaba que llegara a las arcas del club conforme pasara el tiempo. Sin embargo, el club azucarero nunca desembolsó el dinero y entonces empezó la disputa.

En primera instancia, Atlético Nacional presentó la queja a la Comisión del Estatuto del jugador de Dimayor, que le dio la razón al equipo paisa y le exigió a Deportivo Cali pagar la deuda. Aun así, el club azucarero escaló la disputa y entonces pasó a ser estudiada por la Comisión del Estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, que ratificó la decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano y puso un ultimátum a Superdepor: o paga o no podrá inscribir jugadores en esta temporada de fichajes.

Según lo revelado por el periodista Julián Capera, ahora la deuda que tendrá que cancelar el Deportivo Cali no solo será de los 400 mil dólares originales, sino que tendrá que sumar otros 215 mil dólares por cuenta de intereses. El comunicador no especificó la fecha límite para pagar; pero sí dejó claro que si el equipo caleño no le transfiere el dinero a Atlético Nacional, entonces el equipo paisa no le entregará el paz y salvo correspondiente y le quedará prohibido fichar futbolistas, un golpe muy bajo, sobre todo pensando en el arribo de su nuevo técnico, Hernán Torres.

🚨 Deportivo Cali deberá pagarle más de 600.000 USD a Atlético Nacional para poder inscribir jugadores en los próximos periodos.



¿Quién es Luis Fernando Mosquera, el futbolista de la discordia?

Luis Fernando Mosquera inició su carrera en 2005, cuando pasó de Huracán Buceo, un club de Uruguay, al Deportes Quindío. Desde entonces, militó en varios equipos del fútbol colombiano, entre los que se destacan Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Cali, clubes con los que resultó campeón en múltiples ocasiones y se volvió referente del fútbol profesional colombiano. Aun así, su paso por el cuadro azucarero no fue el mejor y terminó su carrera militando en equipos de la segunda división.

En 2020, el jugador se retiró en Boca Juniors de Cali y desapareció del foco público. La última vez en la que estuvo en las portadas de los periódicos, antes del pleito entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, fue porque un fanático que lo reconoció lo vio manejando Didi, publicó un twitter mostrando su nuevo oficio. Ahora, no se sabe si el jugador recibirá algún monto de lo que pagará el cuadro azucarero; pero seguramente lo hará, por temas de comisiones.

El paso de Luis Fernando Mosquera por Deportivo Cali dejó más dudas que certezas. Salió del cuadro azucarero en 2015. Captura de pantalla

