- Aterrizó una firma presidida por un suizo con soluciones para quienes tienen incertidumbre en Colombia

Henley & Partners dirigida por Christian H. Kälin encontró un mercado entre los colombianos que sienten sus patrimonios amenazados y miran hacía el extranjero

Los casos de colombianos acomodados económicamente, empresarios que han hecho patrimonios, que se perciben amenazados por la violencia o la incertidumbre política les ha ido creando la necesidad de vivir y trasladar su riqueza fuera del país sin dejar completamente el territorio. Esto llevó a la firma Henley & Partners, un bufete de profesionales global a aterrizar en Colombia y ofrecer sus servicios en función de las requerimientos de tributación en el exterior o formalizar estancias prolongadas o residencias fuera del país, sin perder los nexos .

Henley & Partners es presidida globalmente por el abogado suizo Christian H. Kälin, reconocido como uno de los pioneros de la industria de la migración por inversión. El ejecutivo se especializó en modelos que permiten a empresarios y grandes patrimonios acceder a nuevas ciudadanías mediante inversiones en otros países. Por ejemplo, un empresario colombiano interesado en obtener la ciudadanía panameña o estadounidense podría acudir a la consultora en busca de asesoría especializada.

Aunque la organización fue fundada en 1970, su estructura actual nació en 1997 tras la fusión entre una consultora privada de inmigración y una firma de servicios fiduciarios en Reino Unido. En ese proceso, Kälin desempeñó un papel determinante. Su visión ayudó a consolidar el concepto de “ciudadanía por inversión”, un modelo que hoy mueve miles de millones de dólares en el mundo y que ha ganado relevancia entre inversionistas internacionales.

La compañía ofrece programas que permiten obtener residencia o ciudadanía a cambio de inversiones en países donde el cliente no posee nacionalidad. La idea no surgió de manera improvisada. Desde sus años universitarios, Kälin estudió las leyes relacionadas con inmigración y ciudadanía. Incluso, en su tesis doctoral defendió los beneficios de la ciudadanía por inversión, tanto para quienes la adquieren como para los países que la otorgan. Más adelante, llevó esa teoría al mundo empresarial.

Henley & Partners no trabaja con clientes masivos. Sus principales usuarios son empresarios, inversionistas, altos ejecutivos y gestores de patrimonio con grandes fortunas. Gracias a ese enfoque exclusivo, la consultora se convirtió gradualmente en una multinacional reconocida en el sector. Actualmente opera en más de 70 oficinas alrededor del mundo, aunque mantiene su sede principal en Londres.

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El negocio de la ciudadanía por inversión suele fortalecerse en momentos de incertidumbre económica o política. En Colombia, la firma considera que existe un escenario favorable para crecer. Algunos empresarios mantienen preocupaciones tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro y observan con atención la posibilidad de que figuras cercanas al oficialismo, como Iván Cepeda, mantengan la línea de reformas impulsadas por el actual Gobierno. En ese contexto, Henley & Partners espera replicar en Colombia el éxito que ha alcanzado en otros mercados internacionales.

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