- Así se vivió el GP Colombia BMW Motorrad: 621 pilotos, 27 categorías y 18.000 aficionados

El evento llevado a cabo el pasado fin de semana, reunió miles de aficionados en el Autódromo de Tocancipá y contó con la nueva categoría “Escuela Fedemoto”

Desde temprano, el Autódromo de Tocancipá comenzó a llenarse de motos, pilotos, equipos y aficionados. Durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, el escenario de la Sabana fue el punto de encuentro de buena parte del motociclismo de velocidad colombiano con la segunda válida del GP Colombia 2026, disputada como el Gran Premio BMW Motorrad.

Fueron 18.000 personas las que pasaron por el autódromo durante el fin de semana, mientras 621 pilotos se repartieron en 27 categorías para llevar a la pista una competencia que reunió desde niños en sus primeras etapas de formación hasta corredores de las divisiones de mayor cilindraje.

Detrás de esa diversidad estuvo la Federación Colombiana de Motociclismo (Fedemoto), encargada de la organización de la competencia y de articular una jornada en la que confluyeron pilotos, ligas, equipos, marcas y aficionados. La Federación, que rige técnicamente el motociclismo deportivo en Colombia, ha convertido el GP Colombia en uno de los escenarios para reunir diferentes generaciones y niveles de competencia sobre una misma pista.

De los más pequeños a las motos de mayor cilindrada

La parrilla de Tocancipá permitió ver hasta dónde llega el espectro del motociclismo de velocidad en el país. Hubo 15 pilotos en 115 CC Infantil, 38 en 115 CC Inicio y 27 en 150 CC Inicio, mientras la categoría Femenina reunió a 29 competidoras.

Entre las divisiones con mayor participación estuvo CRS Novatos, con 62 pilotos, seguida por 220 C4T, con 49. También llegaron a 44 competidores las categorías 115 CC Élite y Street Race 250 CC.

La programación incluyó además Yamaha R15, Suzuki GSX-R/S 150, Super Sport, Super Stock 600 y 1000, X-Bikes y Superbikes. En otras palabras, en el mismo fin de semana convivieron las categorías destinadas a quienes están comenzando su recorrido competitivo con aquellas reservadas para motos de mayor rendimiento.

Esa amplitud es precisamente una de las características del GP Colombia. Más que una sola carrera, el campeonato funciona como un punto de encuentro para distintas etapas del motociclismo, desde las escuelas y categorías infantiles hasta los pilotos que ya compiten en las divisiones de mayor cilindraje.

BMW Motorrad puso su nombre en la segunda válida

La segunda fecha de la temporada tuvo además a BMW Motorrad como protagonista, con el Gran Premio llevando el nombre de la marca y un equipo de nueve pilotos distribuidos entre X-Bikes y Superbikes. Esa nómina estuvo integrada por Sebastián Herrera, Sebastián Román, Pablo Sáenz, Christian Mejía y Bryan Mantilla en X-Bikes, además de Felipe Palomino, Juan Esteban Ramírez, Santiago Alzate y Richard Menjura en Superbikes.

En la pista, el equipo consiguió resultados destacados. Felipe Palomino terminó segundo en Superbikes, mientras que en X-Bikes A BMW Motorrad ocupó los tres primeros lugares del podio, con Sebastián Herrera en el primer puesto, Christian Mejía segundo y Sebastián Román tercero. Los resultados oficiales de la competencia también registran a Herrera como ganador de X-Bikes A y a Palomino en el tercer lugar general de Super Bike en la clasificación consultada, por lo que las posiciones corresponden a categorías distintas.

La presencia de BMW Motorrad le dio además otro componente a la jornada: la posibilidad de acercar a los aficionados a un equipo oficial y a pilotos que vienen construyendo su trayectoria dentro del campeonato. La marca incluso organizó rodadas desde Bogotá, Medellín e Ibagué para acompañar el Gran Premio en Tocancipá.

Una temporada que todavía tiene una fecha por delante

La segunda válida llegó después de la apertura de temporada disputada en mayo, cuando el GP Colombia reunió a unos 700 pilotos provenientes de 16 ligas. Aquella jornada marcó el comienzo de un calendario compuesto por tres válidas y estrenó la pista renovada del Autódromo de Tocancipá.

Cinco meses después, el campeonato regresó al mismo escenario con 621 pilotos y 18.000 asistentes, en una fecha que volvió a mostrar la amplitud de la competencia y el interés que genera la velocidad sobre dos ruedas en Colombia.

Para Fedemoto, la jornada también representa parte del trabajo que hay detrás de un campeonato de estas dimensiones: reglamentación, categorías, participación de las ligas y condiciones para que pilotos de distintas edades y niveles puedan competir dentro de una estructura nacional. La Federación señala entre sus funciones precisamente la regulación técnica del motociclismo deportivo y la promoción de campeonatos a través de sus ligas afiliadas.

Con Tocancipá como escenario y BMW Motorrad como protagonista de esta segunda fecha, el GP Colombia 2026 completó otro capítulo de su temporada. La pista reunió a quienes apenas comienzan a competir y a los pilotos de las categorías más exigentes, mientras Fedemoto continúa articulando el campeonato que sirve como escenario para buena parte de la velocidad nacional.

Vea también: El barranquillero que estará detrás del Carnaval que Shakira llevará a su residencia en Madrid

Anuncios.

Anuncios..