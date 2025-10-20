Así se va moviendo el panorama político colombiano en el exterior

El ajedrez político colombiano se mueve con más de 100 aspirantes y nuevos rostros migrantes que buscan visibilizar a los 10 millones de colombianos en el exterior

octubre 20, 2025

El ajedrez es el mejor juego de estrategia que existe en el mundo. Bajo unas reglas universales, existen peones, torres, caballos y alfiles que buscan una posición en un bando para someter a otro a través de movimientos y jugadas clave, en momentos oportunos o de oportunidad. Hoy la política colombiana y en el exterior se está moviendo este ajedrez político. Recuerdo que al final de cada partida, un peón puede convertirse en torre, caballo, alfil o reina y que puede ganar con un Jaque a un buen enroque.

En este inicio de curso político que tan temprano tiene ya más de 107 aspirantes a la presidencia, son muy pocos los que conocen, hablan y reconocen la inmensa migración colombiana que, según cálculos previos de algunos grupos de estudio y universidades en el exterior, ya pueden estar llegando a ser más de 10 millones de connacionales en tierras extranjeras.

Con vistas a la presidencia y antes del mes de junio, se escrutaron a diversas personas precandidatas, en vista de que la mayor votación de los colombianos en el exterior siempre va por este concepto, incluso mayor a la elección de representante por los colombianos en el exterior.

En este grupo de personas, se visualizaron, en primera medida, a la abogada Sondra Macollins Garvín, como la primera mujer migrante en hacer el ejercicio de lanzarse a la presidencia como una ciudadana con experiencia de residencia en el exterior de más de 18 años.

De igual manera, a mayo del 2025, se visualizaban a candidatos que en algún momento han reconocido el aporte de la comunidad colombiana residente en el exterior, en especial en materia económica y social. Entre ellos están el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría. Él, hasta el momento, solo se ha pronunciado en materia de remesas.

En el mes de septiembre, sale a la palestra pública el nombre del excandidato a la cámara por los colombianos en el exterior, Cristhian Mancera Mejía. Esta nueva precandidatura presidencial, según sus propias palabras, busca visibilizar la migración colombiana que ha salido en los últimos 8 años. Recordar que ya es Concejal del distrito 11 del Condado de Miami Dade, y es la Florida, uno de los Estados que más han hecho por sacar migrantes en situación ilegal en los estados unidos.

Hoy la situación de miles de latinoamericanos, y miles de connacionales, es extremadamente crítica, ante la embestida brutal de Donald Trump y el Partido Republicano en toda la Unión Norteamericana en temas de migración, ciudadanía y derechos civiles de los trabajadores migrantes.

Seguramente en estas próximas semanas, habrá candidatos que miren con potencial a la inmensa comunidad que aporta más de 11.847 millones de dólares a la economía colombiana, en un ejercicio de oportunismo político o de ver como votos, los más de un millón de votos que se dan en el exterior.

Con charlas y acercamientos, pero sin mojarse demasiado, están las candidaturas del Pacto Histórico, de Carolina Corcho y de Gustavo Bolívar. Han sido personas que han reconocido a su militancia en el exterior, pero no se comprometen mucho. La gran decepción es María José Pizarro, que, habiendo sido colombiana en el exterior, nunca ha hecho absolutamente nada por este colectivo.

Candidaturas a la Cámara por los colombianos en el exterior

Ante el rotundo fracaso en la gestión legislativa de la actual representante a la cámara por esta circunscripción, la Honorable Parlamentaria Carmen Felisa Ramírez Boscán, que hasta en su propio grupo y movimiento presenta grandes resistencias, el ajedrez político que se vislumbra para después del mes de octubre, donde se agenden los partidos políticos y se generen los respectivos avales a esta corporación, se presentan tres grandes grupos de candidatos.

Candidaturas fuertes

En este grupo se presentan varios nombres que desde hace tiempo vienen realizando un trabajo continuado en aras de visibilizar la comunidad y sus problemáticas. En este grupo, aparecen nombres como los del activista y defensor de derechos humanos, Ricardo Marín Rodríguez. Marín Rodríguez lleva más de una década escribiendo y gestionando acciones para la migración colombiana, a través de su página web. Para ningún grupo político en el exterior existe duda alguna de que él lleva mucho tiempo trabajando, y en su línea de investigación y propuestas, pretende presentar un proyecto de ley integral para este colectivo.

De igual manera, se escuchan nombre como el de la administradora Ingrid Bibiana Cossío Ibáñez. Desde la ciudad de Valencia, España, ha venido trabajando en diversos sectores de la economía social en esta comunidad autónoma, además de tener un trabajo de amplia experiencia en el sector público en Colombia. A esto se aúna una reconocida trayectoria en el sector social y cooperativo en toda Europa. Cossío Ibáñez también tiene un buen recorrido político. Trabajó en la Candidatura de Humberto de La Calle Lombana a la Presidencia de la República. Según se ha investigado, ella presentará una serie de cinco procesos, cuatro de ley y uno de gestión y control político, que pasan por el fortalecimiento del Fondo especial para las Migraciones, la gestión institucional en planes, programas y proyectos que beneficien a la comunidad.

Aunque desde la izquierda, en especial desde la Colombia Humana, se quiera dejar fuera a Álvaro Eduardo Hernández Salazar, reconocido periodista y propietario del noticiero más escuchado por la comunidad colombiana en Europa, la “jugadita” que le hicieron demuestra que hay mucho temor de que personas con trabajo social reconocido accedan a puestos de relevancia. Aún pesa algo en esta agrupación política la opinión de Carmen Ramírez Boscán. Aún queda tiempo para que Hernández Salazar pueda participar en ese ejercicio democrático y pueda tener una oportunidad de ser una alternativa seria y fuerte a mantener la curul en el sector progresista.

Desde Brasil, la abogada e influenciadora Juliana Beltrán Moya se está labrando un camino en el Polo Democrático. Su aparición como estudiante de derecho en el estallido social, siendo de esa “Primera Línea” de apoyo legal, le han abierto un espacio de creación de contenido pedagógico interesante, que busca enseñar a través de casos de la política internacional actual, esa visión que se pierde, en especial en su entorno político más radical.

Aunque no ha presentado oficialmente las ideas o propuestas, se distingue por ser una mujer conciliadora, que busca hablar con diversos actores sociales y ante todo, tiene sus conceptos muy claros en cuanto a su línea política. Tiene a su haber, que en las anteriores elecciones el Polo tuvo su mayor votación en cabeza de la anterior candidata, Natalia Munevar.

En este grupo, no se tiene en cuenta algún precandidato a la Circunscripción por Internacional por el Centro Democrático. Desde Miami, uno de los más reconocidos líderes de esta agrupación política, Fabio Andrade, emitió un comunicado donde no se ha oficializado ninguna candidatura. Posiblemente, haya una coalición con Cambio Radical y allí presentaran candidatos, y no es de pensar que repetiría Juan David Vélez Trujillo, que está sonando.

Para nombrar a una coalición fuerte en el exterior, por cantidad de votos emitidos, es la que han firmado líderes del MIRA (Ana Paola Agudelo), Dignidad y Compromiso (Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo) y el Nuevo Liberalismo (Juan Manuel Galán). Por votos, la fortaleza la tiene el MIRA. Su posible candidata en el exterior podría ser la arquitecta Catalina Bahamon Morales. Ella ya lleva más de 20 años de trabajo continuado en el exterior. El Nuevo liberalismo, en las pasadas elecciones con un voto de recuerdo, este grupo logró casi 8.000 votos, siendo la sorpresa de esas elecciones.

