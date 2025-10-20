El voto de los jóvenes se consolidó como fuerza clave en la política colombiana

Por: John Jairo Gelvis Vargas |

El domingo 19 de octubre se desarrolló en Colombia una jornada electoral y democrática protagonizada por jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. Esta convocatoria representó un importante ejercicio de participación ciudadana, en el cual se evidenció una amplia diversidad política: desde partidos tradicionales fortalecidos hasta movimientos independientes que sorprendieron por su nivel de apoyo.

Un aspecto especialmente destacable fue la participación de jóvenes que, sin pertenecer a estructuras partidistas ni contar con el respaldo de maquinarias políticas, familiares o empresariales, lograron obtener votos a través del uso estratégico de las redes sociales y mediante discursos cargados de humor y crítica social frente a la realidad que viven las juventudes del país.

Esta generación, comúnmente etiquetada como “nini” —jóvenes que ni estudian ni trabajan—, ha comenzado a ocupar espacios democráticos debido a que no se siente representada por los modelos tradicionales de la política, ni siquiera por aquellos movimientos que se autodenominan independientes. Aunque la participación electoral se estimó en un 12 % a nivel nacional, resulta relevante resaltar que, en sus inicios, los Consejos de Juventud solían estar conformados por recomendación directa de los partidos tradicionales, que favorecían a familiares o allegados de sus dirigentes.

Ser joven en Colombia implica enfrentar un contexto marcado por el abandono institucional y la falta de políticas públicas efectivas en ámbitos como el deporte, la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y el acceso a becas o programas de formación. Pese a ello, cada vez más jóvenes han decidido abrirse paso en escenarios políticos —no politiqueros— con el propósito de transformar sus entornos más cercanos: sus barrios, comunidades, sectores o municipios. Por esta razón, se observa una creciente presencia juvenil en roles de liderazgo como presidentes de juntas de acción comunal, ediles, concejales, diputados y líderes sociales, ambientales y deportivos.

Estos nuevos liderazgos han impulsado la participación en los Consejos de Juventud, aprovechando las ventajas comunicativas y tecnológicas que ofrecen las redes sociales. Los jóvenes comprenden mejor las dinámicas y necesidades de su generación, así como los sueños y expectativas de quienes comparten sus contextos. Esta afinidad les permite construir propuestas reales y alcanzables que fortalecen la representatividad juvenil dentro de la sociedad colombiana.

Asimismo, se evidenció la participación activa de figuras políticas tradicionales en diferentes regiones, algunas de las cuales lograron ubicar hasta tres consejeros municipales de juventud. Este fenómeno refleja la necesidad de muchos movimientos políticos —tanto de derecha como de izquierda— de renovar sus bases, ante el envejecimiento de sus electores y la pérdida de influencia entre las nuevas generaciones.

Diversos partidos, como el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Verde, comprendieron la importancia de atraer al electorado joven. Este grupo poblacional fue decisivo en la victoria de Gustavo Petro Urrego en las elecciones presidenciales del periodo 2022–2026. En consecuencia, las colectividades tradicionales reconocen que no es posible recuperar el poder político únicamente con el voto adulto o del adulto mayor. Por ello, han empezado a centrar sus esfuerzos en conquistar a las nuevas generaciones, evitando que se distancien o se tornen apáticas frente a los procesos políticos del país.

