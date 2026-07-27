Los próximos 4 años serán una disputa entre una izquierda unificada y una derecha liderada El Tigre con poder presidencial donde las regiones serán protagonistas

A menos de dos semanas del 7 de agosto, Colombia está a punto de despertarse en un país completamente distinto desde hace 4 años. La elección de Abelardo de la Espriella no solo significa un relevo presidencial, sino es una reconfiguración política que amenaza con enterrar los viejos partidos, poner a prueba las reformas impulsadas por Gustavo Petro y consolidar una nueva derecha que busca construir un proyecto de largo aliento. El país entra en un territorio desconocido en el que las certezas son pocas y las tensiones abundan. Así lo ven muchos colombianos, entre ellos el escritor y analista político León Valencia.

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Para intentar entender hacia dónde se mueve Colombia, Juan Manuel Ospina conversa con León Valencia, una de las voces más autorizadas para leer los cambios del poder en el país. Escritor, analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación, Valencia ha dedicado buena parte de su vida a estudiar las transformaciones de las élites políticas, los conflictos armados y las nuevas fuerzas que disputan el rumbo de la democracia colombiana. Su mirada, construida desde décadas de observación y análisis, ofrece claves para interpretar el momento histórico que atraviesa la nación.

Más que un cambio de gobierno, León Valencia plantea que Colombia está viviendo un quiebre político cuyos efectos apenas comienzan a manifestarse. En esta conversación, analiza las fuerzas que rodean al nuevo presidente, las alianzas regionales y económicas que empiezan a consolidarse, el futuro de las reformas sociales y el surgimiento de una nueva derecha con aspiraciones de convertirse en un proyecto político que trascienda el próximo cuatrienio.

Juan Manuel Ospina: ¿Qué le espera a Colombia con Abelardo de La Espriella a partir del 7 de agosto? ¿Cómo la estás viendo?

León Valencia: Yo veo en estos últimos años, especialmente en esta campaña electoral, que Colombia ha cambiado de manera muy importante y va a seguir en un camino de cambios muy bruscos, porque ha habido, creo yo, un cambio histórico, una especie de quiebre histórico.

El punto más de llegada a ese quiebre es estas elecciones. A mí realmente me sorprendió lo que ocurrió en estas elecciones, porque unas elecciones donde prácticamente aparecen y se crean dos partidos políticos, el uno es el del Partido Histórico que, digamos, obtiene personería jurídica en medio de la campaña, que es la unión de cinco grupos, no ha hecho su primer congreso, lo tiene que hacer, llega allí, en la mayoría de la izquierda, y empieza a crear otro partido que vamos a ver en lo más probable es que se cree otro partido de la nueva derecha.

Y quizás es dos partidos y ahí está una primera respuesta, el partido de la izquierda, el Partido Histórico, que se llevó 12 millones de 300 mil votos, y un partido en ciernes de la nueva derecha, que se llevó el otro a la mitad del entrado y ganó. Todavía no se sabe si se van a formar como partido, pero las tendencias lo dicen es, vamos a crear un nuevo partido, partido de la nueva derecha. Y es un momento también de donde se mueren o están muriendo los viejos partidos.

Vea aquí la conversación:

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