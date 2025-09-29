El millonario venezolano al que se le puede complicar su vida en Miami por cuenta de Daniel Quintero

El nombre de Rafael Carrero rondó la alcaldía de Medellín por denuncias de corrupción en tiempos de Quintero y ahora se pide que investiguen sus cuentas en EEUU

El nombre del venezolano Rafael Carrero Valentier no es ajeno en Colombia y menos en Medellín donde ciudadanos y organizaciones sociales advirtieron su presencia, aunque informal, muy influyente en la cuestionada administración de Daniel Quintero. Portales como IFM noticias y el argentino Infobae han mencionado la presencia de la familia Carrero en la institucionalidad de Medellín durante la alcaldía de Quintero, sobre todo en la secretaria de educación.

Su nombre volvió a aparecer a raíz de la posible cancelación de la visa de Daniel Quintero, solicitado por el mismo en un trino y que generó la reacción del influencer paisa Daniel Toledo

Señores @berniemoreno y @DeputySecState , uno de los facilitadores del blanqueamiento del dinero que @QuinteroCalle se robó de Medellín es Rafael Carrero Valentiner, venezolano, dueño de los Miami Marlins. Una visita del departamento del tesoro no caería nada mal. https://t.co/yxjtEfcICT — David Toledo (@DavidToledoOsp) September 28, 2025

También el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió al Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, investigar el destino los recursos obtenidos por Quintero no asociados a sus honorarios como alcalde de la ciudad sino presuntamente a comisiones y que podrían estar en Panamá o Estados Unidos. El exalcalde Quintero ya fue acusado por la Fiscalía por uno de los casos y tiene varios procesos penales y disciplinarios abiertos.

A Rafael Carrero se le acusa específicamente de comprar el control sobre la Secretaría de Educación, gracias a su amistad con Albert Corredor desde que estudiaron juntos en Miami. Corredor fue un político influyente en las decisiones de la Secretaría de Educación, la exsecretaria Alexandra Agudelo, acusada penalmente por la Fiscalía por el escándalo de Buen Comienzo, era reconocida como cuota de su grupo político. De hecho, Agudelo trabajó en 2013 como directora de Desarrollo Social de Censa, la institución educativa de la familia Carrero Valentier.

Rafael Carrero es hijo del empresario venezolano Tobías Enrique Carrero Nacar nacido en el Estado de Barinas, quién gracias a sus vínculos con el fallecido Luis Miquilena, mentor de Hugo Chávez, llegó a hacerse con los contratos de seguros de varias dependencias gubernamentales al inicio del gobierno del también desaparecido Hugo Chávez. Sin embargo, una vez que se produjo la ruptura entre Miquilena y Chávez a finales de 2001 lo convirtieron en blanco de los ataques del oficialismo. Hoy es un reconocido como opositor del gobierno venezolano, tanto que se comenta que acompañaron al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su intención de darle un golpe de Estado al régimen de Nicolás Maduro.

Tobías Carrero es propietario de la mayor empresa aseguradora de Venezuela, la Multinacional de Seguros, donde su hijo Rafael tiene un puesto en la junta directivo. Rafael, con un MBA de la Universidad de Miami, es presidente de Impulse Finance, una empresa con oficinas en Puerto Rico especializada en el financiamiento y en particular de primas de seguros.

Tobías, junto con sus hijos, es dueño del equipo de béisbol profesional Bravos de Margarita, perteneciente a la Liga Profesional Venezolana de Béisbol, y accionista de los Miami Marlins junto con sus hijos Tobías, Luis y Rafael, al que se vincularon en el 2017. Es la primera vez que algún venezolano se convierte en copropietario de una divisa en las Mayores. Los Miami Marlins que compiten en la liga Nacional, celebran anualmente su herencia venezolana. Tobías Carrero también es dueño de Cable Noticias en Venezuela, donde Rafael es miembro de la junta directiva.

La presión del alcalde de Medellín y otros dirigentes nacionales que le piden al Departamento de Estado, a través del subsecretario Christopher Landau investigar a Quintero y por esa vía a Rafael Carrero Valentier, puede afectarle negativamente su cómoda vida en La Florida.

Le podría interesar: El nuevo lío que persigue a Daniel Quintero: ¿Vendió el cargo de gerente de Afinia al mejor postor?

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.