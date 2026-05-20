- Así puede participar en el evento de pilates más grande realizado en Colombia

Pilates Week reunirá 35 reformers y más de 900 asistentes en Bogotá con clases, charlas y un market abierto al público en Chapinero

El Centro Felicidad Chapinero, uno de los espacios públicos más activos de Bogotá para actividades culturales y deportivas, será sede entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 de una programación que busca llevar el pilates a una escala poco vista en Colombia. Durante cuatro días, el escenario recibirá Pilates Week, una iniciativa que reunirá 35 máquinas tipo reformer funcionando al mismo tiempo y que espera convocar a más de 900 asistentes a lo largo de la semana.

| Lea también: La odisea que vivió la Selección Colombia para participar en su primer Mundial en Chile 1962

La propuesta marca un cambio en la forma en que esta disciplina se presenta en el país. Tradicionalmente asociada a estudios pequeños y grupos reducidos, ahora el pilates se traslada a un formato masivo que mantiene sesiones organizadas por horarios y cupos limitados para conservar el componente técnico de cada práctica. La idea es ampliar el acceso sin convertir las clases en entrenamientos impersonales.

La programación incluirá distintos formatos de sesión pensados para públicos con niveles y objetivos diferentes. Algunas clases estarán enfocadas en trabajo de fuerza y resistencia, mientras otras buscarán experiencias más pausadas y concentradas en la conexión corporal. Parte de las sesiones funcionarán con audífonos individuales para que cada participante siga la guía del instructor sin interferencias externas, una dinámica que se ha vuelto cada vez más común en entrenamientos colectivos relacionados con bienestar y acondicionamiento físico.

Más allá de las clases, Pilates Week también abrirá un espacio para quienes se acercan al bienestar desde otros intereses. El evento contará con un market abierto al público en el que participarán marcas vinculadas con alimentación saludable, cuidado personal, movimiento y hábitos de vida. Allí habrá activaciones, experiencias y contenidos dirigidos a personas interesadas en rutinas de salud física y mental, incluso si no participan directamente en las sesiones de pilates.

La agenda incluirá además charlas enfocadas en movimiento, salud y bienestar. La intención es convertir el evento en un punto de encuentro alrededor de temas que hoy ocupan cada vez más espacio en la conversación cotidiana: actividad física, manejo del estrés, recuperación corporal y construcción de hábitos saludables. Ese componente educativo busca ampliar el alcance de la programación y conectar con asistentes que ven el bienestar como parte de su estilo de vida y no únicamente como una práctica deportiva.

La realización de Pilates Week coincide con los 15 años de Pilates Proworks en Colombia. La marca, que ha acompañado el crecimiento del pilates en el país durante la última década y media, aprovecha esta fecha para impulsar un formato de gran escala en un momento de fuerte competencia dentro del sector del bienestar. El crecimiento de estudios especializados, gimnasios boutique y experiencias fitness ha transformado el mercado y obligado a las marcas a diferenciarse a través de propuestas más amplias y colectivas.

La elección del Centro Felicidad Chapinero también refleja un cambio en el uso de los espacios públicos de Bogotá. Estos escenarios, creados originalmente para actividades recreativas, deportivas y culturales, empiezan a recibir eventos vinculados con nuevas tendencias urbanas relacionadas con salud, ejercicio y comunidad. En este caso, el CEFE servirá como punto de encuentro para una actividad que combina entrenamiento, conversación y consumo alrededor del bienestar.

Las clases tendrán cupos limitados por sesión y requerirán inscripción previa, mientras que tanto el market como las charlas estarán abiertos al público general. La organización busca mantener un flujo controlado de participantes en las prácticas sobre reformer, especialmente por las condiciones técnicas que exige este tipo de entrenamiento y por la logística de operar decenas de máquinas en simultáneo.

La programación se desarrollará durante diferentes franjas horarias entre semana y fin de semana, con el objetivo de facilitar la participación de personas con distintas rutinas laborales y personales. Las entradas podrán adquirirse de manera digital a través de la plataforma oficial del evento y por canales de atención vía WhatsApp.

Con esta apuesta, Pilates Week se perfila como una de las experiencias de bienestar más grandes realizadas hasta ahora en Bogotá. El evento no solo busca reunir practicantes habituales de pilates, sino acercar esta disciplina a nuevos públicos en un formato más abierto, visible y conectado con las dinámicas actuales de ciudad.

Anuncios.

Anuncios..