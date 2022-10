Las lágrimas y el sudor que le costaron a Reykon haberse creído que la fama lo era todo

.Publicidad.

"No lo conozco pero una amiga trabaja en una barbería de Medellín y ella fue emocionada a pedirle autógrafo y él ni dejó que se le acercara. Pidió que pusieran colchas para no ensuciarse los zapatos y no dijo ni buenos días. Así que desde ese momento deje de ser tu fan", escribió una de las seguidoras de Reykon. "Y ¿de qué habla él si ha hecho exactamente lo mismo? O se le olvida la prepotencia con la que trataba a los productores que no eran tan reconocidos únicamente porque tenía pegadas 2 o 3 canciones en Tropicana?", así lo afirmó Any Piedrahita, otra seguidora del artista hace un poco más de un año.

Reykon se volvió famoso con sus colaboraciones con artistas como J Balvin, su aparición en Factor XF resultando el jurado ganador del reality, más conseguir el disco de platino en Colombia en 2017, lo llevaron al estrellato pero al mismo tiempo a creerse que la fama y el dinero lo eran todo.

Hace poco se le vio en una faceta bastante diferente a la que una gran parte de sus seguidores lo habían encasillado. En el Let It Beat, Studio Camp, taller que se llevó a cabo el pasado mes de julio y que fue organizado por Diana Bonell, en donde varios duros de la industria musical, incluyendo a Reykon, el cantante urbano dejó atrás ese hombre que no dejaba que se le acercaran. La nube en la que estaba montado parecía esfumarse y varias publicaciones en redes sociales junto a una joven promesa de la música, Anthony Torres, quien participó del Studio Camp dejaban ver a un Reykon diferente.

Fue tanto así que en varias presentaciones Reykon invitó a Anthony a cantar junto a él y al mismo tiempo a interpretar varios de los temas que este había compuesto. En su más reciente publicación Torres deja ver cómo fue su proceso: "Todo empezó cuando era muy niño. Me presenté a muchos festivales vallenatos. Cuando era adolescente participe en un reality show (La Voz Teens) donde estuve en la semifinal. Se me abrieron muchas puertas pero yo quería aún más. Comencé a mostrarme en las redes sociales, cantaba covers pero también me gustaba escribir y de vez en cuando subía un video de canciones [...] Grabé una canción que se volvió viral y puede hacer que alguien creyera en mi. Tuve la oportunidad de ser invitado a un campamento de formación artística donde aprendí muchísimo y donde conocí gente muy crack de la industria musical. El día final de este campamento un artista me escuchó. Estaba en el evento y escuchó esa canción que había compuesto y me dijo que quería grabarla conmigo. Yo quedé loco, no me lo creo. Los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan con disciplina"

Y es que Reykon sabe qué es lo que es transitar por ese valle de la muerte en donde a pesar de tocar puertas nadie se las abre, además de haber hecho una gran introspección: "Día a día tratando de reparar las cosas que he hecho mal y luchando pa ser mejor persona, en medio de eso veo como al dejar crecer más mi alma brillan más el resto de las cosas!! Muchachos lo verdaderamente importante está por dentro, lo material si tú alma está perdida, vale verg…", afirma el cantante quien hoy se prepara para lanzar el video junto a una nueva promesa musical, Anthony Torres, en una versión del cantante urbano que será mucho más cercana a la gente, o por lo menos eso es lo que está dejando ver.

