Así funciona el doble rasero de la justicia colombiana

¿Para cuándo la Justicia operará para todos los bandidos de cuello blanco o los mal llamados "gente de bien" que de bien no tienen ni el apellido?

Por: Stella Ramirez G. |

agosto 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los caminos de la justicia y de la opinión pública son extraños, son raros y son complejos.

Somos testigos a diario, gracias a la redes que transmiten en vivo y en directo, algunas audiencias en donde, sin asomo de vergüenza y, a pesar de la contundencia de las pruebas, él o los sindicados, se declaran inocentes, claro ejemplo, el señor Oscar Iván Zuluaga y su hijo, no obstante, para la "justicia" la gravedad del delito y las pruebas que han "reposado" en algún despacho judicial, no fueron suficientes para emitir una orden de aprehensión.

(No son un peligro para la sociedad) son "gente de bien" dirían..

También, Colombia escuchó en los audios de la mamá del expresidente Iván Duque a quien, una, de las integrantes de una banda criminal que la llamaba "la madrina", le comunica que el director de la SAE "le manda a decir "que tienen 28.000 inmuebles, -que diga- cuál quiere". A lo que alias "la madrina" le responde " !ay! No por Dios, que alegría".

También la bandida, le da la buena noticia, de un barco, el San Rafael que también según el audio le entregarán a la "madrina" quien no oculta su buen -estado de ánimo- por la gran noticia, al decir " ¡Ay! ..No puede ser" muy eufórica se muestra la madrina, ante el saqueo que le estarían haciendo a la SAE , pero, nada pasó - la madrina- es "gente de bien"

Pudimos escuchar también unos audios en donde alias el "ñeñe" y otras personas "de bien" tramaron invertir dinero por debajo de la mesa, para apoyar la campaña Duque. A pesar de lo grave del asunto y, la contundencia de la pruebas, la "flamante" fiscalía archivó el caso, tal vez por ser "gente de bien".

A diario los Colombianos nos enteramos, de la forma como se repartieron la -torta estatal- en los anteriores gobiernos y en casi, todas las instancias del Estado, pero, nada ha pasado, los ladrones son "gente de bien" ..

Sería interminable la lista de los casos en donde la inoperancia, el acomodo y la "jugadita" para que aparezca el alegre "vencimiento de términos" se hace presente a diario en algunos despachos judiciales.

Las reformas a la justicia que se han presentado distan mucho del objetivo de garantizar al ciudadano un oportuno y efectivo acceso a ella.

Y es la congestión, la excusa de la Rama Judicial para "justificar", la morosidad, el excesivo formalismo, las providencias vergonzosas, mediocres y tardías, esto sin dejar a un lado el hecho desquiciado, cuando la justicia se transforma de acusadora en defensora de oficio, del sindicado, eso sólo sucede en Colombia.

El ya mencionado "vencimiento de términos" y la corrupción en muchos despachos han conducido a una generalizada pérdida de confianza en los jueces, fiscales y magistrados, ejemplo de esto es el conocido "Cartel de la Toga" y desde allí para abajo hay de -todo- como en botica un completo vademécum judicial.

Por los medios, las redes sociales, y por varios -pasquines de desinformación- fuimos testigos del exagerado operativo para capturar a Nicolás Petro y a la "lenguilarga" de su exmujer, en un juicio en lo que se presume sesgado, o en un “litigio” donde lo que está en disputa no es el delito, sino el buen nombre o la credibilidad del padre del señalado.

Así las cosas, ¿Para cuándo la Justicia operará para todos los bandidos de cuello blanco o los mal llamados "gente de bien" que de bien no tienen ni el apellido?

¿Para cuándo el "señor" (que horror) fiscal, se declarará impedido para investigar la grave denuncia contra doña Walfa su esposa?

Ya sabemos que con las maletas que la misma señora esposa del fiscal sacó de una sede de la fiscalía que dicen...era "ropa" ¡habrá que creerles! Jejeje... porque hasta de "guarda ropa" según el fiscal ha servido la sede donde sustrajeron las maletas... nada pasó, pues son "gente de bien" y era "ropa" lo extraído.

En resumen: Los colombianos tendremos que dar por hecho entonces que algunos delitos como el saqueo a Ecopetrol, a pesar, de que muchos presuntamente sabían, lo que venía sucediendo pensarían que: ¿que importa encontrar a los culpables que -tal vez- desde adentro lo permitieron?

¡Ayyyyy¡ Justicia como avergüenzas...