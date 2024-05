Este es el nuevo negocio de Silvestre Dangond en Santa Marta; fue apoyado por los hijos de Uribe

.Publicidad.

Silvestre Dangond no sólo se ha destacado como cantante y artista que vende shows por varios miles de dólares, sino por ser un activo empresario. Entre sus negocios más destacados está la empresa de alquiler de autos que tiene en Estados Unidos llamada Take The Key y una marca de ron que lanzó con Abelardo De La Espriella, llamada Defensor.

Ahora se ha convertido en socio de un exclusivo proyecto inmobiliario en Santa Marta llamado Lunamar. Este consta de una torre con 24 apartamentos de lujo en la capital del Magdalena, que estará ubicada en la zona de Rodadero Reservado.

Cada uno de los apartamentos tendrá tamaños que comenzarán en los 38 metros cuadrados y el edificio contará con su respectivo parqueadero, piscinas, terraza, lobby, gimnasio, entre otros espacios sociales más. Casi 15 en total.

Este proyecto será comercializado por La Haus, que es el emprendimiento de bienes raíces que hace años montaron Tomás y Jerónimo Uribe. El edificio ya tiene el 50% vendido y los precios van desde los 330 hasta los 700 millones de pesos.

¿Qué invitados tuvo el show de Silvestre Dangond en El Campín?

El pasado 17 de mayo, el artista nativo de Urumita hizo su primera presentación en el estadio El Campín, convirtiéndose en el segundo vallenatero en llenar este lugar. Aunque el show estuvo lleno de invitados, el lleno total lo consiguió solamente anunciándose él y avisando que tendría a sus dos acordeoneros más famosos, Juancho De La Espriella y Rolando Ochoa, como invitados estelares.

Pero entre las sorpresas estaban Carlos Vives, con quien acaba de lanzar el nuevo sencillo "Tu y yo", Fonseca, Karen Lizarazo, Gusi, Amín Gutiérrez de Los Chiches Vallenatos, entre otras figuras o estrellas en potencia.

Entre ellos también estuvo su hijo menor José, el invitado estelar para cerrar el concierto de 43 canciones, con una preciosa versión de "Mañanitas de invierno" de Poncho Zuleta.

