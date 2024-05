Segundo Foro Internacional: “La nación colombiana en el exterior somos todos”

Por: José Ángel Londoño |

mayo 21, 2024

Las razones para hacer el Foro

Ante la grave crisis de representación de la comunidad colombiana residente en el exterior, desde todos los espacios democráticos de la sociedad colombiana (Partidos políticos y sus líderes, Congresistas de Senado Y Cámara de Representantes, en el poder Ejecutivo en todas las Instancias del Sistema Nacional de Migraciones), a la falta de unión y gestión entre los líderes y lideresas, organizaciones sociales y diversos actores sociales frente a las necesidades de la ola migratoria colombiana, un grupo de lideresas y líderes sociales se reúnen con el objetivo de visibilizar al colectivo de connacionales denominado colombian@s en el exterior, mal contados ya casi 6.5 millones de ciudadanos.

Uno de los puntos de encuentro entre los activistas, líderes, lideresas sociales y defensores, defensoras de derechos humanos, es que el aporte de la migración colombiana al bienestar de la nación esta extremadamente infravalorado.

Los desafíos de la nueva ola migratoria colombiana

Dentro de los puntos más álgidos, encontramos el retraso en la implementación de un servicio consular competitivo. En este momento una infraestructura consular que no está acorde a la realidad y necesidades de la población migrante cada día más y más creciente.

Al día de hoy no existe un proceso organizado de control político a las carentes acciones del estado colombiano con su población migrante, en especial en temas de citas en consulados, gestión humanitaria a personas en alto riesgo de exclusión social, apoyo humanitario psicológico en temas de duelo migratorio, suicidios (Somos la tasa más alta de suicidios en población migrante en Estados Unidos y España), reestructuración del servicio consular colombiano y esto solo en temas de nueva migración.

La migración y sus aportes a los territorios

De igual manera, la migración colombiana, una población que ya está asentada en diversos países del mundo y con una vitalidad que asombra a propios y extraños, que aporta 10.091 millones de dólares en remesas solo en el año 2023 (Fuente Banco de la Republica), puede aportar a procesos de gestión de valor agregado a los territorios y regiones, con el objetivo de que cada uno de ellos potencie sus capacidades para incrementar volúmenes de creación de valor agregado, en especial en sectores como el turismo, creación de nuevas fuentes de trabajo, atraer inversión extranjera y así potencializar a nuestro país y generar una mejora en la calidad de vida de los colombianos.

La evolución de un sistema de salud que integre a la población en Colombia, con aporte de sistemas de salud competitivos como el modelo español, el francés o el alemán, además de poder apoyar a colombianos en enfermedades de alta complejidad en el exterior es un proceso que podemos llegar a lograr en un trabajo conjunto, continuado y estructurado a la búsqueda de nuestra visibilización.

La deuda histórica con la migración colombiana

Por último, la mala distribución de consulados en el mundo, hace que existan legaciones del ministerio de relaciones exteriores que no son acordes a la nueva migración. Hay sitios donde hay consulados muy cerca y otros territorios donde para poder acceder a los servicios consulares dista en no menos de 6 horas desde el sitio de residencia. Casos como en España, Canadá, Chile, Australia, y Oriente (China y Japón) hacen que nuestra población migrante no se sienta acompañada y atendida, por el atraso en el sistema consular colombiano, que está prácticamente igual desde el Frente Nacional (1960 a 1974). Esto hace que exista una brecha en la participación democrática de la población migrante colombiana que debe cerrarse en los próximos 8 años.

Por estas razones, estos colombianos que tienen en su corazón el dolor de patria, que algún día salimos de Colombia, con orgullo decimos que Colombia nunca ha salido de nuestros corazones y que es por ello que, de manera altruista, con nuestros propios recursos, hemos venido realizado el trabajo social con la comunidad colombiana, que debería hacer nuestro país con el aporte que realizamos.

Para la realización de este Foro, se cuenta en este momento con las siguientes personas:

Ponentes:

Por las Instituciones colombianas y abren el evento:

Carmen Felisa Ramírez Boscán Representante a la Cámara por la Circunscripción internacional. (Pend.Conf.)

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy Directora GIT Colombia nos Une.

Santiago Peña Aranza Profesional GIT Colombia nos Une

Líder Convocatoria de la Creación de la MNSCM

Por las lideresas y líderes de los connacionales en el Exterior:

Ricardo Marín Rodríguez Crisis de Representación

Director COLEXRET.

Héctor Palacios Experiencia Cultural de Inserción en China

Chinastia Vallenata

Bibiana Cossio Cooperativismo para la comunidad

Directora My Mochila Coop.

Lucy Polo Experiencia Por ti Mujer en Valencia.

Presidenta Asociación Por ti Mujer

Francisco Bejarano Experiencia Piloto MNSCM

Presidente Asociación Estudio 40

John Montoya Apoyo al emprendimiento colombiano

Empresario Colombiano en el exterior.

Paola Andrea Onzaga Franco Experiencia Mujeres Exitosas Latam

Presidenta

Fundación Mujeres Exitosas Latam

Primera Línea en el exterior La experiencia migratoria y propuestas desde la

Sebastián y Magda juventud y el estallido social.

Magnolia Sánchez La experiencia en el sector salud Español Lideresa Social Colombia Exterior

María Teresa Mackelburg (No me ha enviado el titular)

Presidente CONFECOLEX EE.UU.

Sondra Macollins Garvin Voto digital Y Comunidad Colombiana en el

Abogada Internacionalista Exterior

Jose Angel Londoño Ortiz Cierre y Conclusiones.

Propuesta de Organización Plataforma Internacional