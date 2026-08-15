Así fue la vida de Yamile Humar, la diva colombiana que terminó sus días en TikTok

La actriz, escritora, madre de Catalina Aristizábal y hermana de Alí Humar, falleció a los 86 años. Brilló desde la época dorada del cine hasta la era digital

Hay vidas que se despliegan como una gran novela, donde cada capítulo tiene un tono y un color diferente. La de Yamile Humar González (22 de julio de 1940 – 15 de agosto de 2026) fue una de esas historias fascinantes que marcan la memoria colectiva de un país. El pasado 15 de agosto, a los 86 años, el telón cayó definitivamente para esta recordada figura del arte y las letras colombianas, dejando en su partida no un vacío de silencio, sino un eco vibrante de elegancia, resiliencia y bienestar.

La aventura de Yamile ante el público comenzó en la década de 1960, una época dorada de pioneros en el cine nacional. Con una belleza magnética y una disciplina férrea, en 1962 interpretó a Gabriela en el largometraje "Chambú", junto a Arturo Urrea y Lyda Zamora. Un año después protagonizó "Isla de ensueño", un hito tecnológico al ser la primera película en color producida en territorio colombiano. En 1965 protagonizaría "El cráter", consolidando sus primeros años en un cine artesanal y apasionado en el que brilló con luz propia.

La televisión nacional no tardó en reclamar su talento. En la pantalla chica se convirtió en un rostro familiar y profundamente querido. Desde su participación en Diario de una enfermera (1966), basada en la novela de Corín Tellado, hasta los inolvidables seriados de las décadas de 1970 y 1980, Yamile demostró una versatilidad única. Su nombre quedó ligado a clásicos como "El alférez real", "Recordarás mi nombre", "El caballero de Rauzán", la miniserie "Los ejecutivos" y la telenovela "Pero sigo siendo el rey". Su paso por las pantallas contribuyó profundamente al crecimiento de la cultura audiovisual del país.

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Sin embargo, a mediados de la década de 1980, en pleno auge de su reconocimiento, Yamile tomó una decisión inusual: retirarse de la actuación en pantalla. No lo hizo para retirarse del mundo, sino para adentrarse en un universo más consciente, enfocado en el bienestar integral, la salud natural y la literatura. Desarrolló programas radiales sobre temas de salud y belleza, y se convirtió en una devota practicante e instructora de yoga, disciplina que investigó y promovió durante décadas como parte de su filosofía cotidiana.

Esta enriquecedora transición la llevó a plasmar sus conocimientos en las letras. Publicó obras muy leídas como Mil y un secretos de belleza y, de manera muy especial, "¡Mierda, llegué a los 50!". En este último libro, con humor desparpajado y una sensatez admirable, Yamile reflexionó sobre los años dorados, definiendo esta etapa como la entrada a "la juventud de la vejez". Su pluma se transformó en un manual de vida para miles de lectores que buscaban reconciliarse con el paso del tiempo.

El arte corría por las venas de su entorno. Yamile fue hermana del respetado director y actor Alí Humar (fallecido en 2021) y madre de la reconocida presentadora y modelo Catalina Aristizábal. En sus últimos años, su vitalidad asombró a todos. A pesar de sufrir una severa caída en su hogar en 2023 que le provocó una fractura de fémur y la mantuvo hospitalizada por semanas, Yamile no perdió su chispa. Con el impulso cariñoso de su hija Catalina, incursionó con éxito en las redes sociales como "Instagramer" de la tercera edad. Sus tiernos videos virales bailando junto a sus nietos mostraron que la vejez puede vivirse con ligereza y agradecimiento.

El 15 de agosto de 2026, Catalina Aristizábal confirmó su partida física con un emotivo mensaje: "Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz... Ahora habitas en mí de otra manera". Yamile Humar se despide del plano terrenal, pero su legado permanece intacto en sus producciones, en sus páginas sobre el buen vivir y en el corazón de Colombia.

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