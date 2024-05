Así fue el agarrón entre Omar Geles y Diomedes Díaz durante un show, el diablito se bajó bravo

.Publicidad.

La partida de Omar Geles causó gran conmoción entre familiares y seguidores del artista. Nadie esperaba que a su edad el hombre falleciera en las circunstancias en que partió. Lo cierto es que con su partida, muchos han recordado momentos únicos que vivió el artista en vida. Muchos han traído a memoria su increíble interpretación en la novela de Escalona. Aquella lucha con el "diablo" sigue siendo muy recordada. En aquella novela compartió set con Carlos Vives, aunque en un punto de su carrera, también estuvo junto a Diomedes Díaz. De hecho, en algún show, ambos se encontraron y terminaron hasta peleados.

Este fue el choque entre Omar Geles y Diomedes Díaz en tarima

Todo ocurrió en la plaza Alfonso López, donde Omar Geles acompañó a Diomedes Díaz. El show fue inolvidable y marcó todo un hito para el género vallenato. No precisamente por el espectáculo que se dio, sino por un hecho que sorprendió a todos los asistentes al evento. El curioso hecho quedó incluso registrado en video y aún hoy en día se puede ver todo lo que ocurrió. Todo ocurrió cuando el cacique de la junta decidió darle al acordeonero la oportunidad de cantar durante el evento. Aunque él se veía emocionado por demostrar su talento con la voz, en ese momento, Diomedes Díaz decidió mandarlo a callar.

En reiteradas ocasiones el cacique de la junta le dijo a Omar Geles "Toque el acordeón". Él no quiso hacerle caso y le plantó cara ante esta situación. Aunque no se sabe con certeza porque Diomedes Díaz hizo esto, la verdad, llegó a molestar al acordeonero. Incluso, el staff del evento decidió quitarle el micrófono a Omar para que no siguiera discutiendo con el artista principal. Tiempo después, durante una entrevista, 'el diablito' aseguró que Diomedes sintió celos al verlo cantar. Además, comentó que al pasar este incidente él se bajó molesto de la tarima, aunque se preguntaba cómo sería el siguiente encuentro con el cacique.

Sin duda alguna, un choque de titanes, teniendo en cuenta que ambos han sido figuras del vallenato en Colombia. Aunque hoy en día se cuenta como una simple anécdota, en su momento, fue un hecho muy tenso entre estos dos artistas. En vida, Geles mostró siempre su admiración y respeto por Diomedes y su legado.

