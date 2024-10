Así fue como Valentina Taguado se ganó su puesto en Los 40; le tocó duro

Si bien es cierto que la mujer es referente de 'Los Impresentables', ganarse su puesto no fue sencillo, pero su personalidad y talento le fueron de ayuda

Los Impresentables se ha convertido en uno de los programas más populares de Los 40. Su irreverencia y excelentes entrevistas, le han permitido a este formato, ser uno de los más exitosos de la emisora. Gracias a este trio de locutores, se han podido conocer varios secretos acerca de la vida de muchos famosos. Sin duda alguna, es una gran joya y se entiende cómo es que han conseguido esa popularidad. Aunque, no todos saben cómo fue que llegaron estos personajes al programa. En el caso de Valentina Taguado, pasó algo muy particular, pues sin ser periodista, consiguió el trabajo con su gran talento.

De esta manera Valentina Taguado se quedó con el trabajo en Los 40

Llegar a la radio no es tarea sencilla, implica muchos factores para poder lograr éxito en este medio. Aunque, es posible que sea una labor que haya sido diseñada especialmente para ciertas personas. Se puede decir que esto es lo que le ocurrió a Valentina Taguado, quien es relativamente nueva en este mundo. Lo cierto es que, su trabajo en Los Impresentables la hace ver como toda una experta en el tema. Curiosamente, la mujer no es periodista de profesión, pero el talento que tiene, la pone por encima de muchos profesionales. Aunque no fue sencillo llegar a Los 40.

El equipo de Los Impresentables con Jessi Uribe.

Se dice que su gran acercamiento con la radio se dio gracias a Luchito Humor de Tropicana. Él fue el que la animó a ser parte de una convocatoria que había y ella por supuesto que asumió el reto. Al presentarse, Valentina Taguado tuvo que hacer una prueba, algo que no sabía. Para su mala fortuna, no se encontraba muy bien de salud, por lo que su voz se vio afectada. Aunque ni siquiera esto, le impidió a la mujer, ser una de las mejores aspirantes para quedarse con el puesto en Los Impresentables. Lo hecho por Taguado fue tan bueno que no la soltaron y la escogieron.

De esta manera, hemos podido disfrutar de esta mujer siendo irreverente y triunfando con su gran personalidad. Seguramente, Los Impresentables no sería lo mismo si Valentina Taguado no estuviera allí. Una pieza fundamental de este programa, que poco a poco se está convirtiendo en el favorito de muchos colombianos.

