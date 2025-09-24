Así fue como RCN le quitó a Los 40 su estrella, Valentina Taguado, le sirvió el coqueteo

El canal encontró en la presentadora, una oportunidad para lanzar un formato único en su apliación ¿Estuvieron detrás de ella por mucho tiempo?

Hace algunas semanas, el Canal RCN sorprendió al anunciar a la talentosa Valentina Taguado como una de sus nuevas fichas. La joven asumió el reto de ser directora y presentadora de Qué hay pa’ dañar, un programa digital que conduce junto a Johana Velandia y Hassam. El movimiento fue inesperado, pues Taguado se había consolidado como una de las voces más queridas en Los 40 y en su programa Los Impresentables. Sin embargo, la vida y la televisión le tenían preparado un giro: iniciar una etapa que, aunque exigente, le permitió dar el salto al canal.

El coqueteo de RCN que terminó convenciendo a Valentina Taguado

Antes de convertirse en el alma de Los Impresentables, Valentina ya había tenido cercanía con RCN. Su primera gran exposición en el canal llegó cuando participó en el reality Survivor: la isla de los famosos. Allí mostró su personalidad irreverente, pero también un compromiso genuino con el trabajo, lo que le permitió ganar popularidad y empezar a ser reconocida más allá de la radio.

Valentina Taguado en Survivor.

Con el tiempo, su nombre empezó a sonar con fuerza gracias al carisma que desplegaba en cabina y en redes sociales. El canal no tardó en invitarla a distintos eventos y lanzamientos, hasta que un nuevo espacio la volvió a poner en el radar: MasterChef Celebrity. En el reality gastronómico, Taguado no solo mostró otra faceta de su carácter, sino que entabló amistades en el medio y demostró por qué tanta gente conectaba con ella.

Cuando llegó el momento en que no logró renovar su vínculo con Los 40, RCN ya tenía clara su jugada. Veía en Valentina un rostro fresco, versátil y capaz de liderar un proyecto que mezclara humor, cercanía y espontaneidad. Así nació su fichaje para Qué hay pa’ dañar, un formato digital pensado para enganchar a las audiencias con comedia ligera y actualidad.

Hoy, el programa comienza a consolidarse como un espacio que acompaña las mañanas de muchos, y Valentina disfruta de una vitrina que le permite crecer profesionalmente y explorar nuevos formatos. Lo que está claro es que su autenticidad, su capacidad de conectar y su espíritu inquieto la seguirán impulsando, ya sea en RCN, en nuevos proyectos televisivos o en el universo digital donde también brilla con fuerza.

