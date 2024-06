Esteman, el bogotano que hizo su primer éxito con el productor de "Despacito"

.Publicidad.

Aunque Esteman trabajó incansablemente para ser recordado por mucho más que el éxito viral de “No te metas a mi Facebook”, es importante recordar un detalle de esta canción que se ha mencionado poco. Fue la tesis universitaria que presentó Mauricio Rengifo, quien años más tarde será productor de “Despacito”.

Al menos en sus inicios, Esteban Matheus Williamson (nombre del artista), tenía sentimientos encontrados con esta canción. La había hecho jugando y era una sátira que no encajaba con lo que él quería para su propuesta, en la que ya comenzaban a conocerlo también por otros éxitos como “Aquí estoy yo” (con Andrea Echeverri), “True love” (con Juan Pablo Vega y Monsieur Periné) o “El pimentón”.

De todas formas, aceptó incluirla en una versión extendida de Primer acto, su álbum debut, que fue producido por Juan Pablo Vega. Pero no deja de ser curioso cómo el tipo que hizo esta composición (Rengifo), se convirtió en el colombiano que también le dio su forma final a una de las canciones de mayor impacto digital a nivel mundial (casi 8.500 millones en YouTube).

El hermano de Esteman, Nicolás Matheus Williamson, me explica que los músicos que han trabajado con él, terminaron haciendo cosas gigantes. Por ejemplo, Andrés Torres, el otro creador de “Despacito”, dio sus primeros pasos como baterista de La Esteband (forma en que se refiere a sus músicos acompañantes). Además, él remarca que Juan Pablo Vega produjo los primeros discos de Esteman y ahora es un productor de talla continental que comparte con estrellas de la talla de Morat, Greeicy, Piso 21, Danna Paola o Mike Bahía entre otros.

Nicolás también menciona a Andrés Rebellón, quien fue el primer bajista del proyecto y es ahora uno de los compositores más codiciados en Los Ángeles y también a Julián Bernal, quien hizo sus primeras producciones con Esteman y recientemente fue uno de los escritores del último disco de –la famosa estadounidense de ascendencia colombiana– Kali Uchis.

Fueron precisamente Mauricio Rengifo y Juan Pablo Vega los productores de Caótica belleza, el segundo álbum con el que Esteman comenzó a abrir sus alas y a despegar a nuevos destinos. Entonces México se convirtió en su nuevo hogar y en la plataforma para ser –algún día– una figura pop fundamental para entender el pop latinoamericano, por lo menos el de los últimos diez años.

Esteman, el artista de Los Andes que se fue a México para triunfar en el pop latino

Esteman comenzó como artista graduado de la Universidad de Los Andes, pero muy pronto tuvo claro que no sólo quería ser artista, sino que su profesión tenía que ser el vehículo para comunicar su pasión por cada una de sus convicciones (actuar, cantar, etcétera). Caótica belleza marca el momento donde todas sus cualidades comenzaron a encontrarse.

Para Caótica belleza volvió a trabajar con Juan Pablo Vega y con Mauricio Rengifo, quienes habían sido claves en la producción de sus primeras canciones. El disco tuvo invitadas como la colombiana Li Saumet (Bomba Estéreo) y las mexicanas Natalia Lafourcade y Carla Morrison, quien compuso y cantó en uno de los éxitos del último disco de Karol G.

Hay un detalle fundamental en la vida de Esteban, que ayuda a entender por qué Caótica belleza es tan importante. Hasta ese momento, si bien él nunca había ocultado ser homosexual, tampoco había tomado la decisión de comenzar a “salir del closet” –término que él ha referido en entrevistas– de forma más evidente.

Recuerdo incluso que en esa época pude entrevistarlo y cometí el error de exponerlo en una nota; no fue con mala intención, sino por tener un profundo respeto por todo lo que entonces él ya comenzaba a representar para la comunidad LGBTBIQ+. Esteban me llamó y me pidió amablemente que editara la nota, me explicó que su proceso de abrirse recién estaba comenzando.

En resumen, me enseñó una de las lecciones más valiosas que he aprendido en la vida: las decisiones respecto a la identidad de género de una persona sólo le corresponden a esa persona.

En medio de una industria musical que antes de la pandemia aceptaba la diversidad, pero no lograba entenderla en la manera un poco más profunda que sí se aborda en estos días, la decisión de Esteban fue inédita; por lo menos en Colombia. Para que nos hagamos una idea, en esa época tampoco existía una estrella trans del nivel de Villano Antillano, quien también participa en el nuevo disco de Esteman.

El resultado de esta mayor apertura en su persona, su personaje y su música, no sólo convirtió a Esteman en un artista que se reconoce gay, sino en el portador de una voz poderosísima; quien ha intentado que cada uno de sus pasos tenga un impacto positivo en personas de todo tipo de diversidades.

Impacto que ha conseguido tanto con sus canciones de amor, como con colaboraciones con referentes la comunidad LGBTIQ+ como la rapera transexual Villano Antillano, el baladista queer Georgel o el dúo heterosexual Miranda!, una pareja de argentinos que han sido referentes para personas diversas de todo el continente.

Fue precisamente con Georgel y con un DJ llamado Raymix que cantaron su versión del clásico “El Noa Noa” de Juan Gabriel, que es una canción muy importante para la comunidad, en los premios Latin American Music Awards. Nunca antes cantantes gay y drags se habían presentado mostrando abiertamente su sexualidad en una premiación latina.

La nueva faceta artística de la carrera de Esteman abrió la puerta a dos nominaciones a los Latin Grammy y otros dos premios, uno en los Premios Shock y el otro en los Bogoshorts, estos dos últimos por su video “Baila”. También a grabaciones con todo tipo de referentes pop de habla hispana como Rozalén, Sofía Reyes, Fey (recordada por “Azúcar amargo”), Los Ángeles Azules o la estrella pop abiertamente feminista Mon Laferte.

La canción que hizo con ella fue “Todos quieren ser un gato jazz”, que es la versión latina del éxito de la película Los aristogatos e hizo parte de un compilado con canciones de Disney que fueron interpretadas por artistas latinos.

Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, Ana Torroja y Emmanuel (el baladista de canciones de plancha, famoso por “Bella señora” o “Tengo mucho que aprender de ti”) también participaron de disco.

Una declaración de 'Amor libre', para los nuevos tiempos de Esteman

Para su tercer álbum llamado Amor libre, presentado en 2019, a pocos meses del comienzo de la pandemia por Covid-19, Esteban elevó la apuesta.

Porque aunque su proceso de revelarse ante el mundo había comenzado en Caótica belleza, este disco marca el momento exacto –de acuerdo a lo que él contó en una entrevista de esa época– en que sintió que tenía que ser más transparente con su intimidad y su sexualidad.

Canciones como “Noche sensorial”, que cuenta la historia de dos amantes haciendo referencia a las relaciones diversas, o “Fuimos amor”, que aparece como añoranza de una relación pasada y quizás como una exaltación de los encuentros fugaces, pueden servir cómo síntesis de la temática que rodea al disco Amor libre.

Pero pareciera como si Esteman se destapara más y más con cada álbum. En Si volviera a nacer (2021), su canción “Juan y paul” con el dúo argentino Miranda!, podría funcionar como una de las mayores declaraciones de principios de su carrera. Aun cuando Esteban suela decir que no busca hacer panfletos políticos, pero que las canciones también pueden transformarse por su cuenta.

En 2022, Esteman se casó con su novio Jorge Caballero, un reconocido actor mexicano, quien –entre otros logros– se ha destacado como uno de los actores de la serie El Club, de la plataforma Netflix. La boda fue discreta, pero con algunos influencers invitados, como Juan Pablo Jaramillo, quien incluso ha logrado que se aprueben decretos a favor de la comunidad.

Secretos se llama su nuevo disco, lanzado hace pocas semanas y que tiene nuevos éxitos como “Reina leona”, “Un día en París” y la ascendiente “Cartagena”. Un disco de profundas declaraciones, pero donde no sólo habla de cuestiones íntimas, sino de relatos personales que le han compartido otras personas y que él siente que hay que comunicar.

Por casualidad (o quizás ni tanto), su primera parada en Colombia será en el Bogotá Pride Fest de este fin de semana; que es sólo una de más de 20 fechas que Esteman ya tiene programadas en países que le también le han cantado al amor libre como México, Argentina, Perú, Guatemala, Costa Rica o España.

Recuerdo que cuando era niño, lo único que nos producía un arcoíris era sonrisas. Así que como hombre heterosexual me parece bonito que un artista tan íntegro como Esteman esté trabajando para que volvamos a esas épocas en las que los odios por las diversidades no parecían estar tan latentes.

