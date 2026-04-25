Así fue como a un cementerio de carros y basuras se volvió la gran Biblioteca El Tintal

En el lote donde actualmente se levanta la biblioteca pública El Tintal funcionaba, hasta la década de 1990, la central de operaciones y planta de basuras de la antigua Empresa Distrital de Servicios Públicos de Bogotá EDIS. Además, era el cementerio al que iban a parar los carros robados y abandonados que recuperaba la policía de Bogotá.

Entonces, durante su primera administración, Enrique Peñalosa llegó con la determinación de construir una red de grandes bibliotecas que prestara servicio a los estudiantes de la zona. En aquella época no había ni sombra de Internet en las casas, y mucho menos celulares. Por eso, los estudiantes de los colegios y universidades de la ciudad debían recurrir a bibliotecas como la Luis Ángel Arango, una de las pocas que estaban abiertas al público.

En esa época solo existían pequeñas y deficientes bibliotecas barriales, escolares y locales, gestionadas por la Secretaría de Educación del Distrito. La más importante y grande era la Luis Ángel Arango, creada el 20 de febrero de 1958 y promovida por el entonces Gerente del Banco de la República, el señor Luis Ángel Arango Arango entre los años de 1947 y 1957, con el fin de impulsar la lectura y el acceso al conocimiento de los bogotanos.

Inspiración en la USA y un basurero

Peñalosa se inspiró en el sistema de Bibliotecas de los Estados Unidos para hacer la red de bibliotecas de Bogotá: su idea principal era construir unas bibliotecas grandes como templos simbólicos y de todo eso surgieron las bibliotecas Virgilio Barco, el Tunal, el Tintal y la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. El mismo Peñalosa se encargó de conseguir los lotes donde están ubicados estos centros culturales, entre ellos el lote donde se construyó la Biblioteca Manuel Zapata Olivella – Tintal, que consiguió con la ayuda de Elsa Patricia Bohórquez al sur occidente de la ciudad, en la Localidad de Kennedy.

En ese sitio funcionaba en la década de los 90 la central de operaciones y planta de transferencias de basura de la antigua Empresa Distrital de Servicios Públicos de Bogotá (EDIS), y era también el cementerio de carros robados y abandonados que la policía de la capital recuperaba. Así se inició la titánica labor de conseguir ese lote e iniciar el proyecto de bibliotecas públicas, cuya gerente fue Patricia Torres, quien era la presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Del proceso formó parte la exministra y exsecretaria de Educación de Bogotá Cecilia María Vélez White, y el arquitecto Daniel Bermúdez ganó el concurso para construir la biblioteca.

En esa misma zona se imaginó la construcción de la Alameda Porvenir, que pasa al lado de la Biblioteca Manuel Zapata Olivella – Tintal, desde Banderas, y llega a la Localidad de Fontibón y por el otro costado llega al municipio de Soacha. En todos esos proyectos participaron Alicia Arango Olmos, Andrés Camargo y varios arquitectos bogotanos.

Obstáculos superados

Cuando se iniciaba la construcción de la biblioteca, el arquitecto Daniel Bermúdez visitó en su despacho al entonces alcalde Peñalosa en dos ocasiones para decirle que la biblioteca no se podía construir si no se tumbaba la rampa de acceso al lugar por la que subían los camiones de la basura a dejar los desechos. La respuesta del alcalde fue que esa rampa era el símbolo del lugar y no podía tumbarse ni de riesgo. Hoy la vieja rampa hace parte de este gran centro cultural y de aprendizaje al sur occidente de la ciudad.

La obra de la biblioteca pública Manuel Zapata Olivella – Tintal, tuvo una inversión de $20.000 millones y Bermúdez se las ingenió para conservar gran parte de la antigua infraestructura, como columnas, muros y rampas que mantienen viva la estructura industrial original, pero con intervenciones de una arquitectura vanguardista.

Una poderosa colección y un homenaje

La Biblioteca Manuel Zapata Olivella – Tintal alberga una gran colección de libros que supera los 90 mil ejemplares, así como material audiovisual y archivos electrónicos de Bogotá. Cuenta con una sala de lectura con capacidad para 500 personas, sala de informática y de alfabetización, sala de teatro y cine, con programas especiales para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad visual. La Biblioteca está ubicada en la Avenida Ciudad de Cali # 6C – 09 y beneficia a los habitantes de las Localidades de Kennedy, Fontibón y Bosa con acceso a la información, el conocimiento y la cultura.

Se construyó en Honor al máximo exponente de la literatura y cultura afrocolombiana: el escritor, médico, antropólogo y folclorista Manuel Zapata Olivella, nacido en un pequeño pueblo del norte del Departamento de Córdoba llamado Santa Cruz de Lorica, ubicado a orillas del Rio Sinú con más de 120 mil habitantes.

La obra de Zapata Olivella se centra en la identidad triétnica (africana, indígena y española), y reivindica la cultura afrocolombiana a través de la literatura y la antropología. Con su trabajo, Zapata Olivella ayudó a combatir la exclusión social y en su producción literaria abordó el racismo, la esclavitud y la resistencia, siendo Changó, el gran putas (1983) su obra más emblemática, juntamente con Chambacú, corral de negros (1962).

La Biblioteca Manuel Zapata Olivella fue recientemente intervenida por la Alcaldía de Bogotá en 2025 con miras a su modernización, y se le invirtió una suma cercana a los 3 mil millones de pesos, provenientes del sistema general de regalías.

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