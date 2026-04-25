La historia del paisa Andrés Humo Barriles y como logró exportar US$10 millones con sus barriles para asar carne

Tras enfrentar múltiples cierres y quiebras, el empresario antioqueño encontró en los barriles la fórmula para reinventarse y liderar hoy un mercado de escala global

Arrancó llorando en una esquina, sin plata para invitar a su novia a un perro caliente. Hoy vende barriles por millones de dólares y exporta a medio mundo. La historia de Andrés González, el hombre detrás de Humo Barriles, no es la típica del emprendedor que “la logró”, sino la de alguien que tocó fondo de verdad y decidió contarlo todo.

A los 21 años, este paisa ya había probado de todo: cafeterías, distribución de tecnología, venta de termómetros. Nada funcionó. Terminó quebrado, con deudas cercanas a los 500 millones de pesos y sin ingresos. El golpe no fue solo financiero. También fue físico y emocional: llegó a pesar más de 120 kilos, con la autoestima en el piso y una sensación constante de fracaso.

Ese momento, más que cualquier plan de negocio, fue el verdadero punto de partida.

Cuando no había nada que perder para Andrés González

La salida no llegó como una gran idea, sino como una necesidad urgente. Un amigo le ofreció vender barriles para asados. Andrés no los fabricaba, ni tenía capital. Solo aceptó una condición: que se los fiaran.

Así empezó, literalmente, puerta a puerta, moviendo cinco unidades a la vez y vendiendo uno cada ocho días. No era negocio, era supervivencia. Pero en medio de esa rutina apareció una escena que marcaría todo: una salida con su pareja en la que no tenía dinero para pagar comida. Se quebró. Y en ese momento decidió hacer algo distinto: exponerse.

No era un paso menor. Aunque conocía el mundo digital, nunca había sido la cara de una marca. Salir en redes, en ese estado, era casi un salto al vacío. Aun así, grabó un video: un chicharrón al barril y una frase que terminaría volviéndose viral. El resultado fue inmediato: más de un millón de reproducciones en TikTok.

La apuesta por mostrarse sin filtros le resultó a Andrés Humo Barriles

Mientras muchas empresas construyen su imagen desde el éxito, Humo Barriles hizo lo contrario: se mostró desde la caída. Andrés decidió contar sus deudas, sus errores, incluso cuando las cosas salían mal. Esa vulnerabilidad terminó siendo su mayor activo.

Los videos no vendían solo barriles. Vendían historia. Y en un país donde el emprendimiento suele romantizarse, ese tono crudo conectó.

La estrategia explotó con el impulso de artistas e influenciadores. El cantante de música popular Luis Alfonso fue de los primeros en apostarle sin cobrar, en un video que superó los siete millones de reproducciones. Luego llegaron nombres como Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño o creadores digitales como Westcol, con quien alcanzaron hasta 30 millones de visualizaciones.

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Pero más allá de los números, lo que ocurrió fue otra cosa: Humo Barriles dejó de ser un producto y se convirtió en contenido. En paralelo, el negocio se estructuró. Lo que empezó como reventa se transformó en producción propia, con dos plantas que hoy superan los 2.000 metros cuadrados y una red que involucra a más de 300 personas entre empleos directos e indirectos.

El crecimiento no fue limpio. Hubo retrasos, robos de proveedores, problemas eléctricos el día de la inauguración del primer local en Medellín. Incluso vendieron sin luz. Pero el modelo resistió. Hoy la empresa no solo tiene presencia en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, sino que exporta a siete mercados —entre ellos Estados Unidos y países de Europa— y factura más de 10 millones de dólares al año.

Influencer Westcol junto a Andrés Gómez.

La historia de Andrés González no encaja del todo en el molde del “caso de éxito”. No hay una gran innovación tecnológica ni una idea revolucionaria. Lo que hay es algo más difícil de replicar: timing, narrativa y una decisión incómoda de mostrarse cuando todo estaba mal. En un ecosistema digital donde las marcas compiten por atención, él entendió algo clave: la gente no siempre conecta con lo perfecto, pero sí con lo real.

Y en ese terreno, el de la autenticidad y resiliencia, terminó construyendo un negocio global a partir de un simple barril.

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