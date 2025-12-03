Así es el pesebre más grande de Colombia: tiene animales reales y atracciones interactivas en más de 10 mil mt²

La magia de la Navidad llega a Boyacá con el pesebre más grande de Colombia, abierto hasta el 7 de enero con múltiples atracciones.

Desde el 1 de diciembre, Villa de Leyva, en Boyacá, se convirtió en el epicentro de la Navidad con la inauguración del pesebre más grande de Colombia. El montaje, denominado “Pueblo de Belén”, promete emocionar a locales y turistas durante todo el mes y hasta el 7 de enero de 2026.

La obra se desarrolla en 10.000 metros cuadrados y cuenta con 32 estaciones que pueden recorrerse en aproximadamente una hora. Los visitantes pagan 30.000 pesos por persona, mientras que los menores acceden por 20.000 pesos.

Este recorrido incluye shows en vivo, novenas, figuras gigantes de animales en fibra de vidrio y una granja con animales reales, recreando la esencia del nacimiento de Jesús con un toque interactivo y educativo.

Entre las principales novedades se destaca la adaptación del Arca de Noé, diseñada con 12 frentes de dos pisos y actividades interactivas que permiten a los asistentes experimentar la historia de manera dinámica. Además, más de 30 actores acompañan el recorrido, ofreciendo representaciones y sorpresas anunciadas cada fin de semana, para enriquecer la experiencia familiar.

¿Quién está detrás del pesebre gigante de Villa de Leyva?

El montaje es responsabilidad de MV Producciones, la misma empresa que instaló un pesebre de gran escala en Villavicencio en 2024. La alcaldía de Villa de Leyva busca con esta iniciativa activar la economía local y atraer a más de 150.000 visitantes, consolidando al municipio como un referente de la ruta navideña en Boyacá.

Durante el recorrido, los visitantes pueden revivir las tradiciones del nacimiento de Jesús, explorando escenarios emblemáticos de hace más de 2.000 años y disfrutando de la interacción con actores y animales. La propuesta combina la belleza arquitectónica del centro histórico del pueblo con la magia de la Navidad, convirtiendo la experiencia en un plan obligado para familias, turistas y amantes de las tradiciones decembrinas.

¿Qué otros planes hay en Boyacá para Navidad?

El pesebre de Villa de Leyva se suma a la ruta de alumbrados y pueblos con tradición de Boyacá, que incluye municipios como Ráquira, Corrales, Sutamarchán y Samacá, cada uno con sus propios atractivos culturales y navideños, culminando en el Puente de Boyacá, decorado con millones de luces y figuras cada año.

Sin embargo, con su combinar de tradición, cultura y espectáculo, el “Pueblo de Belén” se posiciona como una de las experiencias navideñas más completas de Colombia, ofreciendo una oportunidad para que grandes y pequeños disfruten de la Navidad entre luces, historia y diversión.

