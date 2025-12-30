Así es como los pueblos de Antioquia cuentan su historia a través de sus alumbrados

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

diciembre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desde los albores de la historia humana, la luz ha sido uno de los lenguajes más antiguos con los que el ser humano ha dialogado con el misterio. Antes incluso de la palabra escrita, las comunidades encendían fuegos y luminarias para ahuyentar la oscuridad, calmar el temor humano ante la noche y celebrar, con alegría colectiva, el nacimiento de nuevas vidas y la promesa de un nuevo comienzo. En las antiguas civilizaciones, las luces del solsticio de invierno anunciaban el retorno del sol y la continuidad de la vida. Con el tiempo, la filosofía entendió la luz como símbolo del conocimiento y la verdad, y la fe la reconoció como signo de la presencia divina.

Con el cristianismo, esta simbología alcanza una profundidad espiritual mayor: la Navidad celebra el nacimiento de Cristo como la Luz del Mundo que irrumpe en las tinieblas de la historia humana. Desde entonces, velas, faroles y luminarias se convirtieron en signos visibles de fe, esperanza y comunión, y con el avance de la técnica y la modernidad, estas expresiones evolucionaron hasta las actuales luminarias y extensiones de redes eléctricas con bombillos de colores, unos fijos y otros intermitentes, que transforman calles, plazas y fachadas de las actuales viviendas en escenarios de luz, celebración y encuentro comunitario. A lo largo de los siglos, esta tradición ha integrado arte, tecnología e identidad cultural sin perder su esencia original.

De acuerdo con la jornada de recorridos por los pueblos de Antioquia, se evidencian múltiples novedades y expresiones de creatividad que nacen desde las propuestas de los principales líderes de cada municipio, quienes, junto a sus comunidades, han logrado transformar el alumbrado navideño en un proyecto cultural, social y simbólico que fortalece el sentido de pertenencia y proyecta a los territorios para Colombia y el mundo.

Es desde esta herencia milenaria que los municipios de Antioquia presentan hoy sus decoraciones navideñas como una manifestación viva de su identidad. Cada pueblo ilumina no solo sus calles y parques, sino también su historia, su vocación y su alma colectiva.

Rionegro, municipio que honra con profundo respeto su pasado histórico, se ilumina desde la memoria de las grandes gestas que marcaron el rumbo de la libertad en América. Vinculado simbólicamente a la Batalla de Ayacucho de 1824, acontecimiento decisivo que selló la independencia del continente, Rionegro reafirma su identidad como territorio de pensamiento republicano y decisiones trascendentales. Famoso por su arquitectura patrimonial, su tradición cultural y su papel protagónico en procesos históricos del país, sus decoraciones navideñas adquieren un carácter solemne y reflexivo. Aquí, la luz no solo embellece, sino que recuerda sacrificios y honra la libertad conquistada.

El Retiro, reconocido por su tradición en la creación de artesanías y la fabricación de muebles en madera, expresa en sus alumbrados la sensibilidad artística que ha distinguido a sus habitantes. Famoso por el trabajo fino de sus ebanistas y artesanos, este municipio presenta decoraciones inspiradas en jardines encantados y marcos luminosos que invitan a recorrer espacios cargados de imaginación y delicadeza. En El Retiro, la Navidad se convierte en una experiencia contemplativa donde la luz dialoga con la naturaleza, el arte y la tradición manual.

La Unión, tierra de fuerte vocación agrícola, especialmente reconocida por el cultivo de la papa y las flores, exalta en su parque principal uno de los símbolos más representativos de su identidad: el tractor. Convertido en protagonista del alumbrado, este elemento rinde homenaje a la pujanza campesina y al trabajo silencioso del campo. Aquí la Navidad se ilumina con gratitud, reconociendo la dignidad de quienes labran la tierra y sostienen la economía rural con esfuerzo y esperanza.

San Antonio de Pereira propone un diálogo entre tradición y modernidad. La presencia del Tesla Cybertruck, ícono futurista de la movilidad eléctrica, ha causado sensación y atrae a propios y visitantes hasta el 6 de enero de 2026. Este atractivo convive con su reconocida vocación gastronómica y su ambiente colonial, donde postres, empanadas y cocina criolla acompañan una experiencia que invita a quedarse en el tiempo. Sus alumbrados se convierten en una oda al encuentro entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Marinilla, conocida por su tradición artesanal en la fabricación de guitarras y por sus cultivos de fríjol, maíz, lechuga y tomate, sorprende con un innovador show de drones que despierta admiración y asombro. Su temática integra arte, tecnología y tradición campesina, convirtiendo el cielo nocturno en un escenario donde la creatividad se eleva y emociona.

La Ceja, municipio marcado por la religiosidad, la cultura y el deporte, honra este año las manos trabajadoras de su gente. Sus cascadas de luces, que parecen titilar como estrellas descendidas del universo, envuelven al visitante en una atmósfera de gratitud y recogimiento. Aquí la luz se convierte en reconocimiento al esfuerzo cotidiano, a la fe que sostiene a la comunidad y a la esperanza que ilumina cada jornada.

Así, los alumbrados navideños de estos seis municipios de Antioquia trascienden la estética y el espectáculo. Son relatos visuales, expresiones vivas de identidad y memoria colectiva. Cada luz encendida es una historia compartida y una invitación a creer que, aun en medio de las sombras, siempre habrá pueblos dispuestos a encender la esperanza para Colombia y el mundo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.