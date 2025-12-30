Mamdani va a sacar la casa por la ventana con una fiesta para cuatro mil invitados

La posesión de Zorhan Mamdani será una celebración masiva en Nueva York, con miles de invitados y eventos públicos, pese al alza del transporte ese día

diciembre 30, 2025

De acuerdo con los organizadores, la posesión de Zorhan Mamdani será una fiesta sin igual en la historia de las tomas de posesión de la alcaldía de Nueva York, a la cual asistirán, entre otros, cuatro mil invitados que podrán inscribirse en línea para participar en la repartición de boletos, los cuales se suman a los voluntarios más cercanos del alcalde socialista.

“Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, cuyo mandato ganó y el cual nos preparamos a liderar”, afirmó Mamdani en conferencia de prensa. El Comité de Inauguración recogió más de tres millones de dólares para este evento.

A la tradicional ceremonia que siempre se lleva a cabo frente a las instalaciones del ayuntamiento, la rumba también incluye “El Cañón de los Héroes", localizado entre las calles Liberty y Murray.

En Nueva York se denomina “El Cañón de los Héroes”, una calle en la cual los neoyorquinos celebran todas las victorias, ya sean guerras internacionales, campeonatos deportivos y otros eventos multitudinarios.

Las festividades comenzarán a la 1 PM, cuando el alcalde tome posesión y en forma oficial se convierta en el alcalde 111 de la Gran Manzana. De igual manera, el Defensor Público Jumaane Williams y el contralor Mark Levine también harán su juramento.

Aunque Mamdani prometió transporte gratuito, el mismo día de la posesión, el pasaje de buses y subways subirá a tres dólares.

