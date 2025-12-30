El polémico contrato y los mensajes que tumbaron al viceministro de Diversidades

La filtración de unos chats desató un episodio que hoy sacude al Ministerio de Igualdad y pone bajo la lupa un millonario contrato público

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La destitución de Dumar David Guevara, viceministro de Diversidades, se confirmó el 11 de diciembre de 2025, luego de que se conocieran mensajes internos donde lanzó expresiones ofensivas contra Andrea Petro y Mary Luz Herrán. La situación llevó al ministro Juan Carlos Florián a anunciar su salida, en medio de fuertes presiones políticas y ciudadanas.

La controversia creció cuando se reveló que el exfuncionario participó en la adjudicación directa de un contrato por $55.000 millones para logística del Ministerio a Publimóvil, empresa con la que tuvo vínculos laborales en años anteriores. La firma del convenio, realizada días antes de la Ley de Garantías, generó inquietudes sobre su transparencia, más aún porque la compañía está en proceso de reorganización empresarial.

Este episodio llega cuando el futuro del Ministerio de Igualdad sigue en vilo: su base legal fue declarada inexequible y el Congreso no ha logrado avanzar en la aprobación de un nuevo marco jurídico. La combinación de filtraciones, dudas contractuales y un ministerio sin piso normativo deja un escenario complejo a una semana del cierre legislativo de 2025.

