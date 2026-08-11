- Así es como la película La Odisea desnuda las trampas de la política actual

Texto escrito por: Diego M Zuluaga O

Solo faltó que el director Christopher Nolan entregara a los cinéfilos su adaptación de La Odisea de Homero para que, de nuevo y a escala mundial, se despertara la curiosidad por uno de los personajes más discutidos, maltratados por unos y reivindicados por otros, y para un grupo más intelectual, por la influencia decisiva de esta obra en el desarrollo de la literatura occidental. Para escribir este artículo, volví a leer el libro y a ver la película en mención; disfruté de sus efectos especiales y de algunas actuaciones, y también leí otros artículos, como el de Fredy Naranjo Pérez en LinkedIn, para comprender que La Odisea no es solo un libro más, sino una forma temprana de pensar la convivencia social, el gobierno, el rol de esposo y padre y, sobre todo, el resurgir de Odiseo como rey de Ítaca.

La reciente adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan no solo reactivó el interés por un clásico de la tradición occidental, sino que volvió a mostrar hasta qué punto los grandes relatos antiguos conservan su potencia interpretativa en el presente. No se trata simplemente de una nueva versión de un poema célebre, sino de una mediación contemporánea que permite volver a una pregunta esencial: ¿qué significa regresar después de haber atravesado el mundo y haber sido transformado por él?

¿Cuál es la fascinación de la Odisea en este momento actual no solo del mundo sino de la sociedad, de los gobiernos y sus políticos? Desde esta perspectiva, el valor de La Odisea no reside únicamente en su condición de obra fundacional, sino en su capacidad para representar una experiencia profundamente humana: la de quien pierde el rumbo, atraviesa la prueba, resiste la dispersión y busca recuperar una forma de unidad interior. Odiseo no es solo el héroe que retorna a su patria; es también la figura del sujeto que intenta reconciliarse con su historia, con sus responsabilidades y con el sentido de su propia existencia. En él convergen el rey, el esposo, el padre, el navegante y el hombre extraviado que aprende, a través del dolor, que el viaje exterior siempre deja huellas en la conciencia.

“Todos somos, en algún momento, Odiseo o Ulises. Su vida es espejo de la de cada uno y nido de historias de la travesía de la existencia física, interior y soñada”. La lectura filosófica del poema permite comprender que el regreso a Ítaca no debe interpretarse como una restitución simple del orden anterior. El retorno implica transformación. El hogar al que vuelve Odiseo ya no es exactamente el mismo que dejó, y él tampoco es el mismo que partió hacia Troya. La guerra, la pérdida de sus compañeros, la distancia y la espera han alterado su mirada sobre sí mismo y sobre el mundo. En este sentido, La Odisea no narra solo una serie de aventuras, sino el proceso mediante el cual un ser humano aprende que el tiempo modifica la identidad y que toda vuelta verdadera exige una reconfiguración del sujeto.

Uno de los aspectos más vigentes de la obra es la forma en que vincula inteligencia y supervivencia. Odiseo no triunfa por la fuerza bruta, sino por su capacidad de prever, diseñar y resolver. El episodio del caballo de Troya, aunque pertenece al ciclo bélico previo al regreso, sintetiza esa lógica: la victoria depende del pensamiento estratégico más que de la violencia directa. Del mismo modo, su enfrentamiento con Polifemo y su paso frente a las sirenas muestran que la prudencia, el cálculo y el dominio de sí constituyen formas decisivas de relación con el mundo. La figura de Odiseo, en consecuencia, anticipa una comprensión del sujeto como ser reflexivo, capaz de elaborar respuestas ante lo imprevisible.

Pero la obra no idealiza esa inteligencia. Homero deja claro que el ingenio no elimina el sufrimiento ni garantiza una felicidad sin costo. Odiseo sobrevive, pero paga un precio alto: pierde compañeros, enfrenta la ira divina, soporta el exilio y soporta también la distancia de todo aquello que da sentido a la vida. Esta tensión vuelve al poema profundamente filosófico, porque obliga a reconocer que la existencia humana está atravesada por decisiones cuyas consecuencias no siempre son previsibles. La inteligencia, en La Odisea, no es omnipotencia; es apenas la forma más alta de resistencia frente a la fragilidad.

De ahí que el tema del regreso tenga una densidad que excede lo literal. Ítaca funciona como un símbolo del hogar, pero también como una imagen del centro interior al que el ser humano desea volver. En ese sentido, la obra puede leerse como una meditación sobre la identidad, la memoria y la pertenencia. Volver a casa no significa solamente recuperar un territorio; significa reencontrar una forma de estar en el mundo que no esté disuelta por la guerra, el tiempo o la pérdida. Por eso el poema sigue interpelando al lector contemporáneo: porque todos, en algún momento, vivimos algún tipo de extravío y buscamos, de distintas maneras, recuperar una morada interior.

La permanencia de La Odisea en la cultura no depende, por tanto, de su antigüedad, sino de la intensidad con que continúa planteando preguntas decisivas sobre la condición humana. La obra persiste porque habla del amor, la espera, la esperanza, la fidelidad, la astucia, el dolor, la memoria y la necesidad de regresar. Su actualidad no es anecdótica ni decorativa; es estructural. Cada época vuelve a Homero porque encuentra en Odiseo una imagen de sí misma: una humanidad que avanza entre ruinas, se expone al desarraigo y, aun así, no deja de buscar un lugar propio en el mundo.

Queda entonces la pregunta si hay necesidad de leer la Odisea, para interrogarnos: ¿Qué significa volver? ¿Qué ocurre cuando el viaje nos cambia? ¿Cómo se conserva la identidad en medio de la pérdida? ¿Qué papel tienen la inteligencia, la paciencia y la palabra frente a la fuerza?, porque reconocer la importancia de los clásicos, es una literatura que ha desarrollado muchas adaptaciones usadas para educar el pensamiento del individuo y entender la política y su democracia. En la lectura que sugiere la película de Nolan, este retorno adquiere una resonancia todavía más visible. El cine, como lenguaje de nuestro tiempo, no reemplaza al poema, pero sí lo reinscribe en una sensibilidad contemporánea y lo devuelve al debate público. De ahí que la adaptación no deba entenderse únicamente como espectáculo, sino como una oportunidad para recordar que los clásicos siguen vivos precisamente porque nos obligan a pensar quiénes somos, qué perdimos y qué significa, en verdad, volver.

CONCLUSIONES

En última instancia, La Odisea permanece vigente porque su tema central no es la navegación, sino la condición humana misma. El viaje de Odiseo es también el viaje del pensamiento, de la voluntad y de la conciencia. Y su regreso no concluye en Ítaca solamente, sino en una verdad más honda: el hogar que buscamos no está solo en el espacio que habitamos, sino en la posibilidad de reconciliarnos con nuestra propia vida.

La Odisea sigue viva porque no se agota en su argumento. Su valor está en la forma en que convierte un regreso en una pregunta literaria: quiénes somos después de haber atravesado el mundo y cómo es posible seguir perteneciendo a esa posibilidad existir a las heridas de la guerra, en donde la historia conserva viva la esperanza en una civilización donde la dignidad de las personas y los vínculos humanos prevalecen sobre la violencia. Todo ello conduce al gran aprendizaje de la Odisea: reconocer y asumir las consecuencias de nuestros actos. Porque nadie regresa de un viaje siendo el mismo que partió.

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