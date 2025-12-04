La prima de servicios es uno de los pagos más esperados por los trabajadores colombianos a fin de año. Esta prestación, obligatoria para quienes tienen contrato laboral formal, equivale a un mes de salario por cada año trabajado y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

Para el cierre de 2025, muchas personas ya empiezan a preguntarse cuánto podrían recibir y cómo calcularlo de forma correcta.

¿Cómo se calcula la prima de diciembre?

La fórmula establecida por la ley es sencilla:

Prima = (salario mensual + ingresos salariales) × días trabajados en el semestre ÷ 360

El salario mensual no solo incluye el sueldo básico: también entran comisiones, horas extras, recargos y auxilio de transporte (si aplica). El resultado depende del tiempo efectivamente trabajado entre julio y diciembre. También puede realizar el cálculo en esta página web: https://tyba.com.co/calculadora-de-prima-con-tyba/

Ejemplo práctico para calcular la prima navideña

Ahora bien, para quienes no completaron el semestre, el cálculo es proporcional al tiempo laborado. Veamos un caso concreto para hacer más claro el proceso:

Salario mensual de referencia: $1.623.500 (salario mínimo 2025 con auxilio de transporte).

$1.623.500 (salario mínimo 2025 con auxilio de transporte). Tiempo trabajado: 3,5 meses = 105 días.

3,5 meses = 105 días. Aplicando la fórmula: 170.467.500 ÷ 360 = $473.521 1.623.500 × 105 = 170.467.500



Es decir, una persona que trabajó tres meses y medio en el segundo semestre recibiría aproximadamente $473.521 de prima en diciembre. Este valor corresponde a cerca del 29 % de un salario mensual y muestra por qué es importante tener claro que la prima no siempre equivale a “media quincena”: depende del tiempo trabajado.

¿Cuándo deben pagar la prima de diciembre?

La normativa es clara: la prima de diciembre debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre. Algunas empresas realizan el desembolso días antes, especialmente si manejan corte de nómina quincenal, pero no pueden exceder la fecha límite.

Si el empleador no paga a tiempo, se expone a sanciones y a la obligación de indemnizar al trabajador.

¿Qué tener en cuenta para 2025?

Verifique si su contrato es formal : quienes trabajan por prestación de servicios no reciben prima.

: quienes trabajan por prestación de servicios no reciben prima. Incluya en el cálculo todos los ingresos salariales del semestre, no solo el sueldo básico.

Si no trabajó los seis meses completos, prepárese para recibir un valor proporcional.

Confirme que el pago llegue antes del 20 de diciembre.

Con estas claves y el ejemplo práctico, cualquier trabajador puede estimar con claridad cuánto recibirá de prima en diciembre de 2025 y evitar sorpresas de última hora.

