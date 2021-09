¿Arte y política o arte político?

La política y el arte han estado íntimamente relacionadas. No solo como contrapoder, sino como escenario de la memoria. La obra de Jorge Aristizábal es un ejemplo

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos |

septiembre 27, 2021

El arte y la política son una combinación muy potente que ha sido utilizada por gobiernos, actores políticos y por los propios artistas para transmitir sus mensajes con un ingrediente político y social que llega a sus seguidores por medio de una carga emocional entre el artista y sus seguidores.

Conciertos, celebraciones y marchas son estrategias que se han realizado alrededor de diferentes conflictos en el mundo; México, EE. UU., Alemania, Argentina, Francia y Colombia, entre otros, han sido escenario de este tipo de eventos.

¿Pero qué es lo que mueble a los pueblos, gobiernos y artistas a realizar este tipo de encuentros? Los artistas son figuras icónicas que influyen en su audiencia y en sus seguidores, en el caso de los cantantes en ocasiones encuentran un escenario amplio para difundir sus mensajes políticos o sociales.

Los artistas tienen credibilidad entre sus seguidores y sus palabras puestas en un escenario pueden provocar un efecto potencializado, expresó la cantante Vivian Guerrero. Un ejemplo fue el del británico Roger Waters, quien durante un concierto realizado en la ciudad de Bogotá, decidió transmitir mensajes al Gobierno respecto a las peticiones de los estudiantes de las universidades públicas que en ese momento estaban en paro solicitando recursos para el sector. "Necesitamos más educación", afirmó el bajista de Pink Floyd, quien se negó a firmar un autógrafo en una guitarra para el presidente Duque.

Si se mira un poco más lejos de la geografía nacional, artistas como John Lennon se hicieron famosos precisamente por sus mensajes sobre la paz y la igualdad. "Ejemplos también hay de artistas de habla hispana como Joan Manuel Serrat, quien ha utilizado en repetidas ocasiones los escenarios para dispersar sus canciones, que reflejan duras críticas a la sociedad y los gobiernos. Se pueden sumar a la lista Joaquín Sabina, Mercedes Sosa, Víctor Jara y Violeta Parra. Bob Marley, tras su visita a Haití, escribió la canción Get Up, Stand Up".

Otro aspecto que explica el por qué la música y los conciertos son utilizados como una estrategia política es que la primera genera una conexión emocional con las personas, por lo que va un poco más allá de la razón. Así, con los conciertos, lo que se hace es arrastrar a los seguidores con sus emociones hacia 'causas'.

Pero el sector musical no es el único que ha expresado sus sentimientos políticos o sociales en escenarios; también lo han hecho otros artistas como “La actriz estadounidense Meryl Streep, por ejemplo, aprovechó la última entrega de los premios Globo de Oro para lanzar un crudo mensaje a la Academia y el gobierno: 'Nosotros en esta sala realmente pertenecemos al segmento más denigrado de la sociedad estadounidense. Piénsenlo: Hollywood, los extranjeros y la prensa'”.

Durante la entrega de los premios Óscar 2017, Jimmy Kimmel no escatimó esfuerzos para atacar al presidente Donald Trump durante toda la velada. Esto como respuesta a la arremetida del presidente contra Meryl Streep.

Por su parte, Pharrell, Axl Rose, Rihanna y otros artistas le han exigido a Donald Trump no utilizar sus canciones en sus eventos políticos.

Por otro lado, diferentes mensaje se le han atribuido a obras como la última cena de Leonardo da Vinci, iniciando por la V, que representa el símbolo femenino que forman el Cristo y la Magdalena y el de las piedras preciosas en los ropajes de los protagonistas de la última cena todos ellos llevan un mensaje político y social.

El Guernica de Pablo Picasso refleja una época de dramáticas y difíciles circunstancias; esta obra fue inspirada en los bombardeos alemanes en la villa vasca que lleva su nombre. En Colombia, el arte político ha sido muy elocuente pintores como Débora Arango en 1986 criticó el régimen de Rojas Pinilla en sus pinturas. La fotografía de Luis Gaitán en la que el líder Jorge Eliécer Gaitán levanta su brazo y cierra el puño ha sido reproducida en diferentes escenarios de lucha social y política. Jorge Julián Aristizábal exhibió en el museo de arte moderno de Medellín dos pinturas que se refieren al proceso 8000 y los falsos positivos.

Muchos políticos y jefes de estado han utilizan pinturas detrás de sus conferencias, las cuales normalmente llevan un mensaje que en ocasiones es fácil de entender.

Arte y política o arte político, he ahí el dilema; ¡por favor saquen sus propias conclusiones!