Arrullar pandas: el oficio más tierno del mundo. VIDEO

Se llama Huang Shunjie y es la envidia de sus amigos. Todos los días se levanta a hacer batidos de bambú y leche para ayudar a fortalecer a unos cincuenta pandas que están conservados en un barrio en Pekin, una extensión de 100 hectáreas. El joven tiene 24 años y esto es lo que hace buena parte de su tiempo lo que causa, sin duda, comentarios de algunos de sus seres más cercanos quienes no dudan en afirmar que él tiene el mejor empleo del mundo.

Este es el video:

