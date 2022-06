Lo que le pidió Esperanza Gómez al Tino Asprilla para aceptar la invitación a su finca

La famosa actriz porno le dejó en claro al futbolistsa que ella no se acuesta con alguien ni por plata ni por otro tipo de arreglos.

.Publicidad.

Hace algún tiempo una persona que trabaja en la radio. muy amigo del Tino Asprilla y que le consigue mujeres al exfutbolista, le propuso a la actriz porno Esperanza Gómez ir a una de las fiestas privadas de Asprilla en la finca que tiene en Tulua, donde junto a sus más cercanos amigos arma sendos vacanales. Así lo ha dicho la misma actriz.

Después de hacerse pública la invitación de Asprilla, la sensual mujer dijo que ella no aceptó dichas invitaciones debido a que a ella no le gusta que sus encuentros, sean sexuales o no, estén mediados por la presión o un arreglo anterior o algo impuesto.

-Publicidad.-

De el Tino, Esperanza Gómez dijo que de haberselo encontrado, por ejemplo, en el loby de un hotel, y si después de un par de tragos y de una conversacion él la hubiese invitado a su habitación, tal vez ella hubiese accedido. Ella dejó en claro que para estar con una pareja tiene que ser de manera voluntaria y que nunca tiene sexo con alguien cuando la cita es cuadrada.

Así que si el Tino sigue teniendo la intención de conocer más a profundidad a la actriz porno más famosa de Colombia tiene que ser algo natural sin sus intermediaros y sin que sea una negociación y si ella quiere muy seguramente será una más en su lista de mujeres que han pasado por su cama.

Publicidad.