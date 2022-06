Christian nodal le declara la guerra a los reguetoneros colombianos

Empezando por JBalvin, hasta llegar a Ryan Castro, el mexicano no para de desatar polémica por sus peleas de diva que emprende en contra de los artistas colombianos

Desde que Belinda lo dejó, Nodal no sabe más que cazar peleas a cada lado que va. Desde un cambio físico extremo, hasta terminar haciendo tiraderas, el cantante mexicano ya no suena por su música sino por las polémicas que ha generado en los últimos meses. Recientemente, la emprendió contra JBalvin, quien de forma graciosa hizo algunos comentarios sobre el artista, al mejor estilo de JBalvin, sin embargo a éste no le hizo mucha gracia. Queriendo igualar a Residente, el artista la emprendió con toda contra Balvin con su tiradera titulada Girasol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Aunque el cantante apareció en uno de sus presentaciones pidiendo disculpas por el mensaje erróneo que causó con este tema, nuevamente ha desatado polémica. Al parecer sigue sufriendo delirios de grandeza y como toda una diva, empezó una nueva pelea, esta vez con el cantante colombiano Ryan Castro. Quien, sin pelos en la lengua, en su presentación en Montería lanzó un mensaje contundente para el artista mexicano.

La neta sí están bien chida la canción de Nodal a J Balvin y ayer en su concierto nos dio la premisa de lo que se venía💥@elnodal #Girasol🌻 #Nodal pic.twitter.com/CzNM2Y4PnE — Marisol 🌷 (@Marisoldv85) June 5, 2022

Pese a que ambos compartían tarima y hacían parte del show, Ryan Castro atacó con toda al cantante invitado. Dejando claro con sus comentarios que aunque Nodal impidiera su presentación y hablará mal de ellos, los colombianos eran los artistas principales de ese escenario. Ahora solo queda esperar cómo termina esta pelea y quien será la próxima víctima de Nodal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

