Armando el rompecabezas afgano: ¿quién es quién?

Por: ismael suárez_córdoba - |

octubre 30, 2021

Tal y como ha sido reconocido en Irak y Siria por los líderes del Estado Islámico Global*, la provincia histórica de Korasan** (en persa استان خراسان 'Tierra del Sol'), una de las 31 provincias de Afganistán, es la rama del movimiento teocrático del Estado Islámico denominada 'EI-J afgano' o ISIS-K (por sus siglas en inglés). Provincia afgana, convertida desde el 2015 en una de las cuatro organizaciones más mortíferas del mundo, según los índices de terrorismo global del IEP - Instituto para la Economía y la Paz Mundial.

Provincia también conocida por las siglas ISKP e ISK (o Estado Islámico Khorasan), que en poco tiempo (2015 a 2018) logró consolidar el control territorial en varios distritos rurales del norte y del noroeste de Afganistán, mediante una campaña de letales ataques lanzados a través de Paquistán contra grupos minoritarios, zonas e instituciones públicas y objetivos gubernamentales.

ISIS-K fundado por antiguos miembros de talibanes pakistaníes, talibanes afganos y el Movimiento Islámico de Uzbekistán, que a partir de 2015 comenzó a consolidar su territorio en los distritos del sur de la provincia de Nangarhar, situada en la frontera noreste de Afganistán con Pakistán, donde se encontraba el antiguo bastión de Al Qaeda en la zona de Tora Bora. Utilizando su posición para obtener suministros y reclutas de las zonas tribales de Pakistán, así como para lograr prosperar en la región de AfPak. Siendo la estrategia general del grupo ISIS-K, la de establecer una red para que el movimiento del Estado Islámico expanda el llamado 'califato global' a Asia central y meridional, aprovechando el legado de los grupos yihadistas que le precedieron. Mensaje que atrajo tanto a combatientes yihadistas veteranos, como a las poblaciones de jóvenes de las zonas urbanas afganas y paquistaníes.

Movimiento teocrático de ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) que considera a los talibanes afganos como sus rivales estratégicos, calificándolos de «asquerosos nacionalistas» dadas sus ambiciones de formar un gobierno limitado solo a las fronteras de Afganistán, contradiciendo el mandato del movimiento Estado Islámico** de constituir en la región un califato global. Pero tras sufrir a finales de 2019 y principios de 2020 importantes pérdidas territoriales y de liderazgo ante la coalición liderada por Estados Unidos y sus aliados, que culminaron con la rendición de más de 1.400 de sus combatientes y sus familias al gobierno afgano, la organización fue declarada como derrotada.

Organización que, al verse debilitada, centro sus objetivos inmediatos en reponer sus filas y subrayar su determinación mediante atentados de gran repercusión, dirigidos a estadounidenses y a sus aliados en el extranjero, logrando dividir a la comunidad militar y de inteligencia estadounidense. Al demostrar ser una amenaza mucho mayor, con sus frecuentes ataques contra las minorías civiles afganas y contra trabajadores de instituciones de ayuda internacional: saboteando incluso los esfuerzos de retiro de minas terrestres, sembrando el pánico y el caos entre la población, y perturbando el proceso de retirada de las tropas extranjeras, a fin de demostrar que los talibanes son incapaces de proporcionar seguridad a la población.

Terrorismo que se ha consolidado como una de las mayores amenazas para la seguridad mundial, desde su epicentro actual situado en Afganistán, Irak y Siria, como principales facciones de la yihad global (Al Qaeda y Daesh), así como de su ideología extremista y la violencia que la sustenta***. Proyectándose más allá de su territorio originario hacia África —especialmente el Sahel Occidental y el Cuerno de África— que se ha convertido en la zona del mundo donde más prolifera esta amenaza, tanto por el número de ataques como de víctimas mortales. En los que Europa, pese al declive de los atentados de 2018, se mantiene como objetivo prioritario del ideario yihadista.

Organización del Estado Islámico que se sustenta en una ideología política que hace una interpretación tergiversada del Islam, a partir de la cual se defiende la instauración de un califato global regido por la charía (la ley islámica) más estricta. Justificando hasta la matanza**** de todos aquellos que no sigan sus leyes (o no creyentes), mediante la doctrina del takfir, desarrollada por el pensador egipcio Sayyid Qutb en los años sesenta del pasado siglo XX.

Vertiginosa recuperación del poder en Afganistán por parte de los islamitas talibanes, que se gestó mucho antes de la toma de Kabul del pasado 15 de agosto, cuando el 29 de febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump, y los talibanes, firmaron en Doha capital del Estado de Qatar (en árabeدولة قطر) un acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados. Convenio celebrado tras 20 años de conflicto, llamado oficialmente 'Acuerdo para Traer la Paz a Afganistán', con un único resultado observable en el momento actual: la salida del presidente Ashraf Ghani del país.

Notas al texto.

*El “califato islámico” del siglo XXI, anunciado por Al Bagdadi en la ciudad de Mosul (Irak) en 2014, fue aplastado en 2017 en Irak y, dos años después, en Siria. Durante su corta existencia, consiguió ganar miles de adeptos que, desde Europa, el norte de África y otros lugares del mundo, se unieron a la causa del Daesh en suelo sirio e iraquí. “Califato” que desplazó a Al Qaeda del liderazgo de la yihad global, que nunca había aspirado a un proyecto tan ambicioso.

Franquicias de Al Qaeda y Daesh, que no han dejado de expandirse y, a pesar de la pandemia global del coronavirus, según el Anuario del terrorismo yihadista 2020 del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo (OIET). Siendo 20 000 el número de yihadistas extranjeros censados a finales de enero de 2015, que habrían entrado en Irak y en Siria para engrosar las filas de la Organización Estado Islámico (OEI). Auge de la OEI en esta región y sus repercusiones a escala mundial, que obligan a muchos países europeos a luchar contra un fenómeno de magnitud global y contra la salida de jóvenes que abandonan su patria para dirigirse a lugares donde la extrema violencia convive con una utopía político-religiosa que pertenece efectivamente a la corriente salafista yihadista. Corriente que legitima el recurso a la violencia y que combina teología y política.

** El Antiguo Jorasán o Gran Jorasán (en persa 'tierra del este o del sol'), era una región histórica de Persia que englobaba partes del actual Irán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Cuyos límites geográficos siempre han sido inexactos, era llamada históricamente Jorasân-e Bozorg y abarcaba toda la actual provincia oriental de Irán, llegando por el norte a Samarcanda y Bujarán (Uzbekistán actual), parte de Tayikistán y el oeste de Afganistán. En su larga historia ha conocido múltiples conquistadores: persas, griegos, árabes, turcos selyúcidas y safavíes.

***Salafismo 'yihadista' que prioriza la lucha armada sobre la predicación religiosa y se caracteriza por situar a la yihad en el centro de su creencia fundamentalista, considerando que cualquier musulmán está autorizado a pronunciar una yihad (o esfuerzo que debe realizar para que la ley divina reine en la Tierra de forma obligatoria e individual). Y que pretende llevar a cabo un retorno a las fuentes mediante una lectura rigorista, libre de la contextualización con el fin de encarnar el islam original, el islam de los ancestros (salaf). Prohibiendo cualquier interpretación que difiera de su literalidad, en la medida en que considera que cualquier divergencia de punto de vista conduce, a largo plazo, al debilitamiento de la comunidad (umma) y a su sedición (fitna).

**** Como el atentado a una multitud reunida a las afueras del aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021 que dejo al menos 60 muertos, entre ellos a una docena de marines estadounidenses. Apenas unos días después de que el presidente Joe Biden advirtiera que el grupo estaba «tratando de apuntar al aeropuerto para atacar a las fuerzas estadounidenses y a civiles inocentes». O como hace unos pocos años, las imágenes de hombres vestidos con overol naranja que decapitaban a quienes simplemente pensaban distinto (en tiempos recientes de las guerras en Siria e Irak).

