Alexander López, el candidato del Polo que le hace ojitos a Petro

Por: Alberto Luna Avila |

octubre 30, 2021

El senador Alexander López fue elegido por el Comité Ejecutivo Nacional del Polo en noviembre del año pasado como su candidato oficial a la presidencia de la República, pocos meses más tarde fue designado también presidente del PDA. Este año esa colectividad política decidió ingresar al Pacto Histórico llevado de la mano de Alexander López.

El senador López un declarado petrista, fue uno de los dirigentes del Polo, junto a Iván Cepeda, quienes en las elecciones presidenciales del 2018 presionaron para que ese partido desistiera de su decisión de apoyar en primera vuelta al candidato Sergio Fajardo y optara por el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, lo cual no lograron por la decisión mayoritaria que tomó el Comité Ejecutivo Nacional del PDA a favor de la candidatura de Fajardo y de continuar en la alianza Coalición Colombia, conformada por Compromiso Ciudadano, el partido Verde y el Polo Democrático Alternativo.

Se comenta que la candidatura presidencial de Alexander López por el Polo, que no ha despegado, un confeso petrista, no es más que la fachada para que ese partido, el más fuerte en una época dentro de la izquierda colombiana, ingresara al Pacto Histórico, para que se diluyera dentro de ese movimiento y terminara respaldando realmente las intenciones presidenciales de Gustavo Petro.

En un artículo de la Silla Vacía de agosto 19 de 2021, se afirma que el Polo se convirtió en un vagón de Cola de la coalición de Petro, esto, debido a que, en un primer momento, ese partido entró al Pacto Histórico poniendo condiciones, logrando en marzo de este año un acuerdo para que las listas conjuntas al Senado fueran abiertas y no cerradas, como buscaba Petro.

Sin embargo, continua el artículo, los hechos de los últimos meses han mostrado una posición cada vez más débil del Polo. Por presión de otros sectores políticos, recién llegados al petrismo, como el antiguo uribista y santista, el senador Roy Barreras (incluyo también al senador Armando Benedetti), el acuerdo de la lista abierta al senado se cayó. La coalición petrista decidió que la lista fuera cerrada, intercalada entre hombres y mujeres. Es decir, se votará solo por el logo del partido, en este caso, el del Pacto Histórico. Corriendo un gran riesgo que algunos de los candidatos propios del Polo, que actualmente tienen curul en el senado, podrían no salir elegidos.

Un hecho notorio como Alexander López, el candidato presidencial del Polo, se ha convertido en una figura decorativa y con poco peso, fue el acto electoral de Gustavo Petro en Barranquilla el viernes 10 de septiembre en la plaza de La Paz, donde los dirigentes departamentales del PDA asistieron alborozadamente a respaldar la candidatura de Petro, olvidándose que hacen vida partidaria dentro de una organización política que tiene su candidato propio que se llama Alexander López y por el que tendrían que votar si se da una consulta interna dentro del Pacto Histórico o solamente que en realidad su candidatura haya sido la carnada para llevar a los polistas a las toldas del petrismo.