Aquí puede seguir minuto a minuto los resultados de las votaciones a los Consejos de Juventud

Los resultados de las elecciones de los Consejos de Juventud, de este 19 de octubre, pueden verse en tiempo real en resultadosjuventudes.registraduria.gov.co.

La jornada de votaciones para los Consejos Municipales y Locales de Juventud se desarrolló este domingo 19 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el ejercicio democrático juvenil. Desde la apertura de las urnas, miles de jóvenes entre 14 y 28 años acudieron a los puestos de votación en todo el país para elegir a sus representantes ante los Consejos de Juventud, un espacio creado para fortalecer la participación ciudadana y el liderazgo juvenil en los territorios.

Lea también: Los jóvenes toman las urnas y así están cambiando la forma de hacer política en Colombia

Tras el cierre de las mesas a las 4:00 p. m., comenzó el conteo de votos, cuyos resultados pueden seguirse en tiempo real a través del portal oficial de la Registraduría, en el siguiente enlace: Resultados de votaciones de Consejos de juventud. En este sitio se publica el avance del escrutinio, los porcentajes de participación y la distribución de votos por listas y candidatos en cada municipio o localidad. La plataforma permite filtrar los resultados por departamento y zona, facilitando la consulta para quienes deseen conocer cómo se desarrolló la jornada en su territorio.

El portal presenta además el porcentaje de mesas procesadas, un indicador clave para saber qué tan avanzado va el conteo. A medida que se cargan los datos, se actualizan los totales y se define quiénes ocuparán los espacios de representación juvenil. En algunos municipios, los reportes llegan casi en tiempo real, mientras que en otros pueden tardar un poco más por razones logísticas o de conectividad.

Para los observadores, medios y organizaciones juveniles, este canal se convierte en la fuente oficial más confiable para conocer el desarrollo del proceso. Allí se puede verificar tanto el número de jóvenes habilitados como los que efectivamente participaron, lo que permite medir el nivel de compromiso ciudadano con este tipo de elecciones.

Seguir los resultados en la página oficial, contrastar la información con los reportes locales y estar atentos al avance del escrutinio son pasos esenciales para comprender el alcance de la participación juvenil en esta jornada. Más allá de los ganadores, el balance de este domingo evidencia el interés creciente de las nuevas generaciones en tener voz y voto en las decisiones públicas del país.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.