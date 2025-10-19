Por qué el Terraza Pasteur es el centro comercial mas terrorífico que hay en el centro de Bogotá

Durante los noventa fue el epicentro de la rumba universitaria, pero hoy el viejo edificio sobrevive como un fantasma urbano rodeado de drogas y prostitución

El edificio ubicado en la intersección de la carrera séptima con calle 24, conocido durante décadas como el centro comercial Terraza Pasteur, fue en su momento un foco de diversión universitaria y vida nocturna en el corazón de Bogotá. En los años noventa, sus tres pisos de ladrillo rojizo y sus cuatro columnas dóricas se convirtieron en emblemas de un entorno impregnado de música, bares, discotecas y una clientela joven y vibrante.

Durante aquella época de auge, Terraza Pasteur albergó alrededor de 85 locales, casi todos dedicados al entretenimiento nocturno. Los fines de semana era difícil conseguir espacio para entrar: la música que se escuchaba ahí variaba entre salsa vieja, géneros populares y mezclas informales adaptadas a universitarios. El edificio mantenía precios modestos, lo suficiente para atraer a quienes llegaban con poco dinero, pero con ganas de ocio y reunión.

Sin embargo, la transformación del lugar empezó a gestarse cuando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad estableció nuevas reglas para ese tipo de uso comercial en áreas del centro. Bajo la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, posteriormente destituido y condenado por casos de corrupción, se restringió la venta de licor en edificaciones como la Terraza Pasteur.

A partir de ese momento, los negocios que habían hecho del sitio un referente nocturno comenzaron a desaparecer, y el edificio empezó a vaciarse.

Hacia 2009 ya era evidente el declive: locales que cerraban, poca actividad en los pisos superiores, un edificio que cada vez se parecía menos a un centro de reunión juvenil. Para 2015, el complejo comercial lucía prácticamente abandonado, sin el bullicio que en su momento lo definió. Y así, lo que había sido un epicentro de rumba universitaria devino en un espacio casi fantasma.

Las consecuencias de ese abandono se vieron sobre todo en las noches alrededor del inmueble. Sin la presencia de los miles de jóvenes que lo frecuentaban, la zona se volvió escenario para actividades clandestinas: venta de marihuana, éxtasis, perico; incluso se reportaron compras de sexo casual con prostitutas, travestis y jóvenes bien vestidos. La descripción que hacen del lugar es la de un entorno degradado, sin control, lejos del espíritu festivo de sus días de esplendor.

Hoy, al pasar frente al viejo edificio de Terraza Pasteur, uno se encuentra con un lugar silencioso, cerrado, marcado por el paso de los años y por las decisiones urbanísticas que transformaron su entorno. Ya no hay rumberos con pulsos elevados que llenen el lugar, sino un recuerdo de lo que fue: un espacio para la tertulia, la música y la fraternidad universitaria. Pero también un ejemplo de lo que sucede cuando las regulaciones, el cambio del entorno urbano y la pérdida de identificación social coinciden.

La historia de Terraza Pasteur plantea varias preguntas sobre la renovación del centro histórico de Bogotá, sobre los efectos de las políticas urbanas en los espacios de ocio y sobre la fragilidad de los iconos culturales que dependen de un público joven. Fue testigo de la vida nocturna de una Bogotá distinta, y se convirtió en testimonio silencioso del cambio de época. Así, su trayectoria marca un capítulo en la memoria urbana de la ciudad: un edificio que pasó de ser punto de encuentro a un espacio huérfano, recordado por lo que fue y por lo que dejó de ser.

