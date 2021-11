"Aquí no hay paracos": guiño de Ingrid Betancourt a La Mencha y Francia Márquez

"Cuanto me gustaría que estuvieran aquí" fue la frase de cierre con la que la precandidata las invitó a hacer parte de la Coalición de la Esperanza

La cercanía entre Luis Pérez y el Pacto Histórico es cada vez más evidente. Esta vez asistió a una reunión en la que participó la líder del movimiento Ríos Vivos y candidata al Senado por la coalición de izquierda, Isabel Cristina Zuleta, quien fue una de las grandes contradictoras del exgobernador de Antioquia.

Una de las influenciadoras que ha sido abiertamente seguidora de Petro, Margarita Rosa de Francisco, le pidió explicaciones al precandidato por la cercanía y la defensa del encuentro de Zuleta con Luis Pérez, quien como vocera de Ríos Vivos, fue una de los grandes opositores contra la construcción de Hidroituango y que incluso demandó a Pérez por declaraciones que habría hecho durante un debate sobre el proyecto hidroeléctrico.

Yo le pido a @petrogustavo que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato? — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 30, 2021



La precandidata Francia Marquez, otra de las voces femeninas más fuertes en el Pacto Historico, también se pronunció. Con un contundente trino, la líder ambiental caucana dejó clara su postura:

Hay agentes políticos, como @Luis_Perez_G, que por acción u omisión han propiciado momentos dolorosos, que se miden en pérdidas de vidas humanas. Este país tiene heridas profundas que requiere sanar. Y eso no va a pasar si cambiamos los valores sobre la vida, por votos. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) November 30, 2021

Aprovechando dicha turbulencia de dudas, Ingrid Betancourt, de la Coalición de la Esperanza, se grabó en un video declarando que dicha orilla política quería contar con ellas, asegurandoles que "Aqui no hay paracos, no hay bandidos, no hay corruptos".

⁦A todas las mujeres valientes de Colombia : nosotras sabemos que no todo se vale. @Margaritarosadf⁩ ⁦@FranciaMarquezM⁩ pic.twitter.com/qmSMxIlNKj — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) November 30, 2021

