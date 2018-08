Ante las amenazas: no temer, no ceder y alzar la voz

Mi nombre es Jorge Ovalle líder social de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, hago parte del Congreso de los Pueblos, de la Colombia Humana y de Jóvenes con Petro.Hoy me encontraba en un debate sobre el estatuto de oposición en la universidad autónoma y me llegó al whatsaap un comunicado del Bloque Sur Occidental de las Águilas Negras donde me declaran objetivo militar y me amenazan de muerte, al igual que a otros/as compañeras del Valle. Responsabilizó al gobierno de @Ivan Duque de lo que me pueda sucederme y le exijo garantías para ejercer junto con mis compañeros/as amenazados/as el derecho constitucional a la oposición y la protesta.No tenemos miedo, acá no se rinde nadie.

Posted by Jorge Ovalle on Thursday, August 9, 2018