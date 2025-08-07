El espectacular TV Samsung 4k de 55" que Alkosto está rematando por menos de $2 millones

Con una tecnología de punta por un precio sorprendente, este TV Samsung se convierte en una excelente opción si usted está buscando comprar TV para su hogar

En una jugada atractiva para los amantes del entretenimiento en alta definición, Alkosto ha lanzado una oferta imperdible en el televisor Samsung 55″ U8000F Crystal UHD 4K, con un descuento impactante del 48 % sobre su precio habitual. Esta promoción convierte a este modelo de alta gama en una opción accesible y tentadora para hogares colombianos.

El Samsung U8000F destaca por su calidad visual sobresaliente: gracias al procesador Crystal 4K y la tecnología Color Crystal Dynamic, ofrece mil millones de tonos de colores y una experiencia de imagen nítida y vibrante. El diseño AirSlim, ultra delgado, añade un toque moderno y elegante a cualquier sala o habitación del hogar.

En cuanto a la experiencia de uso, este Smart TV opera con el sistema Tizen OS, permitiendo el acceso fluido a plataformas de streaming, aplicaciones y funciones como SmartThings y Daily+ para aprovechar al máximo el ecosistema inteligente de Samsung. La seguridad está garantizada con la tecnología Samsung Knox, protección que incluye actualizaciones de software durante al menos tres años Samsung. Además, incorpora el Control Remoto Eco, que se recarga mediante luz solar o ambiental, eliminando la necesidad de baterías desechables AlkostoSamsung.

El precio inicial de este producto es de $3.599.900 teniendo en cuenta que es un dispositivo de alta gama, no obstante, Alkosto lo tiene con un 48% de descuento haciendo que el TV quede con un precio de $1.849.900. Este se trata de un descuento significativo que coloca este televisor de 55″ dentro del poder adquisitivo de un público más amplio, puesto que el ahorro que la gente estaría teniendo es de $1.750.000, sin renunciar a tecnología de punta.

