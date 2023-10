¿Ana Maria Estupiñán no iba a estar en Rigo? La famosa actriz que grabó escenas antes que ella

.Publicidad.

La novela de Rigo se ha convertido en un hit, no solo en Colombia, también lo ha hecho en el exterior. En poco tiempo se convirtió en un gran éxito en la plataforma Prime Video. Y es que, esta producción fue creada con ese propósito. No solo impactó la televisión nacional sino también a diferentes países. Algo que le ha aportado gran calidad a la novela de Rigo han sido sus actores. Entre ellos se encuentran sus grandes protagonistas. Por un lado Juan Pablo Urrego, quien le da vida al ciclista, Rigo Urán. Por otro lado se encuentra Ana María Estupiñán, quien le da vida a Michelle Durango. Pero todo parece indicar que ella no fue la primera opción para el canal RCN.

Carolina Gaitán, la actriz que le iba a dar vida a Michelle Durango en la novela de Rigo

Es indiscutible que el equipo de trabajo de la novela de Rigo supo conectarse muy bien. Esto lo han dejado claro los actores en varias entrevistas que han dado. Sin embargo, desde que el canal RCN anunció la novela hasta su estreno, hubo varios cambios. En un principio la novela debía llegar en el año 2022, pero se terminó posponiendo para estrenarse en este año. Pero este no fue el único cambio, pues algunos actores también habrían sido reemplazados. El primer adelanto que tuvo la novela y en el que se conocieron sus actores, Michelle Durango era interpretada por otra actriz.

En aquellos pequeños vistazos de la novela de Rigo, se podía ver a Carolina Gaitán dándole vida a Michelle. Y es que, fueron varias las escenas que grabó la mujer interpretando a este personaje. ¿Habrá sido esta la razón por la que se decidió retrasar la novela por un año? Repentinamente, la encargada de darle vida a este personaje fue Ana María Estupiñán. Esto en efecto dejó muchas dudas en el aire, pues no se entiende qué fue lo que pasó y por qué se dio este abrupto cambio. Sin embargo, no se puede negar que el canal RCN tuvo un gran acierto con Ana María, una actriz fenomenal y que brilla en la producción.

