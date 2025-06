Ana Bejarano va muy bien en el camino de acabar con la gratuidad de aplicaciones como WhatsApp

La gratuidad es un derecho, no un lujo. Cobrar por servicios esenciales como WhatsApp excluye a los más vulnerables y perpetúa la desigualdad social

Por: NORBERTO MOLINA GUERRERO - investigador académico

junio 05, 2025

La gratuidad es un derecho y el pago es una opción. La gratuidad implica que los más vulnerables puedan acceder a un producto o servicio, y el pago indica un privilegio en el que solo el que puede pagar por un bien o servicio lo puede hacer.

Es muy grave lo que hizo la periodista Ana Bejarano, independientemente de la justificación que elabore, al exigir un pago de un servicio gratuito que es muy importante como es el servicio de WhatsApp.

Las personas que están desde el privilegio nunca han podido entender ni comprender que para una persona pobre es difícil inclusive conseguir cinco mil pesos que representa comida para una persona vulnerable.

Para una persona con privilegios es difícil concebir la pobreza extrema, creen que el pobre es una especie de semi pobre o piensan que tiene la posibilidad de conseguir lo que quieran y resulta que existe pobres entre los pobres, población muy vulnerable, y no se trata de uno o algunos miles, se trata quizás de muy buena parte de la población colombiana, inclusive por debajo de lo que se podría considerar la línea de pobreza.

No me voy a poner a detener en asuntos técnicos ni estadísticos, pero alguien que exija el pago y que demande por ello y que para eso justifique libre elección o lo que sea me parece un acto criminal.

Un acto criminal que busca intereses particulares, seguramente sí, pero con toda seguridad, que quedará en la historia como uno de los actos criminales más terribles hacia la población más vulnerable del país.

Tengo la esperanza de que la Corte Constitucional cambié de idea y que siga la gratuidad, la gratuidad debe seguir siendo un derecho para la población vulnerable, y un derecho totalmente gratis aunque para el privilegiado cinco mil pesos o dos mil pesos no represente nada, para una persona vulnerable representa muchísimo y nosotros como sociedad debemos entender que esa es una realidad.

