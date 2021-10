Amparo Grisales no cambia por nada a Caracol y sus lágrimas lo confirman

La actriz y jurado de Yo me llamo no aguantó el llanto y agradeció a su casa por regresar al programa después de casi dos años de ausencia

Canal Caracol retomó uno de sus concursos insignias de la parrilla: después de casi dos años fuera del aire, Yo Me Llamo regresó a las noches de los televidentes con su octava temporada y celebrando los 10 años de existencia. César Escola, Amparo Grisales, Melina Ramírez y Carlos Calero regresaron como las caras ya conocidas del programa, mientras que el cantante de música popular Yeison Jiménez se estrenó como jurado de esta temporada.

“’Yo me llamo’ los saluda y les agradece por abrirnos nuevamente las puertas de su casa. Estamos felices de regresar, yo estoy emocionada” inició Amparo Grisales los primeros segundos del primer capítulo de este año. La diva de 65 años no aguantó el llanto, pero continuó hablando con su voz entrecortada “Después de este encierro que ha tenido el mundo volver al escenario es muy conmovedor, yo no pensé que me iba a poner así, perdón. Quiero darle gracias al universo y a Dios por tenerme nuevamente aquí en este programa que tanto amo” finalizó la jurado para darle paso a sus compañeros y presentar al nuevo integrante.

En su día de estreno, además de las lágrimas de Amparo Grisales, el programa rompió record de audiencia y sorprendió a muchos colombianos por el talento que se vio en solo una hora y media de capítulo.

