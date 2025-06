Altafulla, el polémico costeño que se robó el show en La Casa de los Famosos

Altafulla no solo canta, representa al Caribe auténtico sin filtros ni máscaras; su carisma y verdad conectan con un pueblo que se ve reflejado en él

Por: IVAN SANES PEREZ |

junio 03, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No es solo que el pelado cante. No es solo que tenga swing, ni que le sobre carisma. Lo de Andrés es algo que va más allá de la pantalla. Tiene que ver con quiénes somos. Con esa mezcla sabrosa de herencias, de acentos, de formas de vivir y de sentir que nos hace únicos a los costeños. Altafulla no está actuando: está siendo. Y eso, en el mundo de hoy, es revolucionario.

En esta sociedad que hemos estado enseñados a disimular lo que sentimos, a decir las cosas a medias, a guardar las lágrimas y a vestir las emociones con corbata, llega un pelado barranquillero que dice las vainas de frente, que se ríe a carcajadas, que se entristece si le duele, y que no necesita filtros para gustar. Altafulla representa ese Caribe sin maquillaje, ese Caribe que canta cuando sufre, que bromea cuando está triste, que nunca pierde la esperanza, porque tiene ritmo en el alma.

Muchos se preguntan por qué lo apoyan tanto. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué fue lo que provocó que discotecas enteras en Barranquilla y Cartagena pusieran su música mientras lo veían en vivo desde la Casa de los Famosos? ¿Por qué en Sincelejo, en Soledad, en Valledupar, en Montería, la gente se reúne en familia a votar por él como si de un partido de Colombia se tratara?

La respuesta es sencilla y compleja a la vez: Altafulla es nuestro. Es hijo de esta tierra. Su apellido, Altafulla, viene de inmigrantes catalanes que se asentaron en nuestra región. Y el segundo apellido de su papá, Haydar, es el que conecta con esos sirio-libaneses que llegaron con lo justo, pero con ganas de comerse el mundo, y que terminaron fundidos con nosotros, con nuestra forma de vivir y de querer. Porque eso es el Caribe: una mezcla bendita de lo que vino de afuera y se volvió propio.

Cuando entró al reality lo hizo con alegría, sin dobleces. Se le notaba en la mirada ese algo que tienen los nuestros: franqueza con ternura. Se ganó rápido a la casa y a la audiencia. Incluso cuando su historia dio un giro por una relación dentro del programa, nunca dejó de ser él. Y aunque se alejó un poco de los otros costeños, nunca dejó de representar lo que somos: una cultura viva, sincera, espontánea, musical.

En las redes uno lee de todo. “Ese man es como mi primo”, dicen algunos. “Así somos nosotros, frenteros, pero con el corazón blandito”, dicen otros. Hay quienes lo defienden con pasión: “Le caen encima porque es costeño, porque no es hipócrita, porque no anda con máscaras como otros”. Y tienen razón.

Altafulla no solo canta, también actúa, improvisa, anima, conversa. Como el viejo Jimmy Salcedo —salvando las épocas—, tiene esa capacidad rara de hacer muchas cosas bien y parecer siempre en su salsa. Hay algo de Jimmy en él: esa chispa que no se apaga, ese humor de barrio fino, ese carisma que no se ensaya.

Esta columna no es para decir que lo apoyen o no. Es simplemente para explicar lo que ya está pasando: el Caribe entero está viendo en Altafulla un espejo. Y cuando un pueblo se ve reflejado, no vota por estrategia. Vota por amor.

