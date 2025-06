Así están dejando morir el Teatro Sogamoso, una joya histórica de la región 

Por: Andres Felipe Alvarado Lizarazo |

junio 03, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Antes de iniciar, quiero contarle de dónde surge esta necesidad de hablar del teatro Sogamoso. Hace poco terminé mi formación en tecnologías para la escena en el Teatro Colón, y me conmovió entender que el teatro Sogamoso es el escenario más olvidado del país. Se lo explico.

Mientras en ciudades como Bucaramanga, Santa Marta y Cali los grandes teatros se fortalecen con equipos técnicos de última generación, personal capacitado y una agenda cultural constante, en Sogamoso su “joya arquitectónica” sobrevive entre el silencio y la improvisación. Sin una estructura de gestión clara, sin programación regular y con un precario sostenimiento, el Teatro Sogamoso es hoy un reflejo de la fragilidad de las políticas culturales en muchas ciudades intermedias del país.

..Publicidad..

La joya de Sogamoso

El Teatro Sogamoso es considerado la joya arquitectónica e histórica del municipio, cuya construcción inició el 6 de junio de 1921 bajo la dirección del arquitecto Segundo Hernández y el ingeniero Daniel Hernández. Su primera etapa se concluyó en 1929 y la segunda en 1940. Concebido desde sus inicios como un escenario para las artes escénicas, también funcionó durante décadas como sala de cine. Su historia, sin embargo, está marcada por una tragedia: en 1940, durante una matiné organizada por la parroquia, más de 20 niños perdieron la vida, lo que dejó una profunda huella en la memoria local.

...Publicidad...

En 1941, el empresario libanés José Salomón lideró su reconstrucción y acondicionamiento. En 1996 fue declarado Monumento Nacional y posteriormente adquirido por el municipio, que adelantó obras de mejoramiento e instaló su telón de boca en 2008. Aunque su acústica y diseño lo convierten en uno de los escenarios más destacados de la región, hoy el teatro enfrenta el abandono institucional, esperando que su valor simbólico y patrimonial se traduzca en políticas concretas que lo devuelvan al lugar central que alguna vez ocupó en la vida cultural de Sogamoso.

....Publicidad....

Un contraste abrumador

Veamos algunos referentes que podrían coincidir en ciertos aspectos con el Teatro Sogamoso. Por ejemplo, el Teatro Santander de Bucaramanga, opera por medio de una fundación privada, que recibe recursos públicos y privados para su funcionamiento. Solo en 2023, la alcaldía destinó más de 4.000 millones de pesos para fortalecer su programación cultural (Alcaldía de Bucaramanga, 2023). Este teatro, completamente restaurado, es referente nacional por su equipamiento técnico y por su oferta escénica diversa y permanente.

En Santa Marta, el teatro fue recuperado con una inversión superior a los 38.000 millones de pesos del gobierno nacional y Fontur. Aunque se han presentado tensiones sobre su administración, hoy se reconoce como uno de los recintos mejor dotados del país.

En Cali, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura es una entidad administrada directamente por una unidad especial adscrita a la alcaldía, con recursos anuales garantizados y un equipo profesional permanente encargado de su operación, mantenimiento y agenda artística.

Frente a estos ejemplos, el Teatro Sogamoso aparece como un espacio sin dirección definida, sin personal fijo, con equipos obsoletos y sin recursos asignados para su sostenimiento o programación regular. En este escenario, los grupos deben traer sus propios sistemas de iluminación, pues los existentes no cumplen con los estándares mínimos para una función profesional. El teatro existe, sí, pero sin una política cultural que lo respalde.

Administradores sin preparación específica

Uno de los problemas estructurales más serios es la ausencia de perfiles especializados en la administración cultural local. El cargo de secretario de cultura ha sido ocupado por personas sin formación en áreas clave como gestión y gerencia cultural, producción escénica o formulación de proyectos. Perfiles como el de un abogado o un diseñador gráfico que canta o baila son, con frecuencia, los preferidos por los gobernantes de turno.

Esta improvisación en los liderazgos tiene consecuencias directas: no existen planes de manejo para los espacios culturales, no se gestionan alianzas estratégicas, no se construyen proyectos a largo plazo, ni se establecen diálogos con el ecosistema artístico local. La cultura queda reducida a actos conmemorativos, festividades religiosas o eventos gubernamentales, sin una visión integral ni participativa.

¿Qué debería hacer la administración municipal?

No basta con abrir las puertas del teatro para dos o tres funciones al año. Se requiere una apuesta estructural. Estas son algunas acciones urgentes:

Crear una entidad operadora, con personal capacitado en gestión cultural, técnica y programación escénica. Esto no solo profesionaliza el teatro, sino que lo saca de la lógica del voluntarismo. Fortalecer los recursos anuales en el presupuesto municipal, con un rubro específico para funcionamiento, mantenimiento y agenda cultural, como ocurre en Cali o Bucaramanga. Elaborar un Plan de Gestión Cultural para el teatro, que contemple alianzas con universidades, colectivos artísticos locales, entidades nacionales como el Ministerio de Cultura y fondos de cooperación internacional. Incluir al Teatro Sogamoso dentro del Plan de Desarrollo Municipal como eje de desarrollo cultural y turístico, y no como simple escenario de eventos cívicos o protocolares. Fortalecer la formación técnica y artística en la ciudad, impulsando procesos que alimenten la programación del teatro y generen comunidad.

¿Y la ciudadanía y el sector teatral?

La ciudadanía no puede seguir viendo al teatro como un espacio ajeno o reservado para unos pocos, pero esto también depende de las acciones que emprenda el sector teatral. La apropiación empieza por exigir su funcionamiento. Es hora de organizarnos:

Los colectivos teatrales y gestores culturales deben articularse, generar propuestas concretas, participar en las mesas de cultura del municipio y hacer veeduría a la política cultural local.

Se requiere una ciudadanía activa que defienda su derecho a la cultura, que entienda que un teatro cerrado o mal usado es un síntoma grave de exclusión y pobreza simbólica.

Es vital que el sector cultural cree una red de apoyo mutuo, que proponga curadurías colectivas, campañas de sensibilización, festivales, procesos de formación e investigación escénica. No como solución total, sino como una forma de mantenerse vivos mientras se exige la transformación institucional.

Un silencio que no debe continuar

El teatro Sogamoso no puede seguir dependiendo de la voluntad de funcionarios de turno ni del presupuesto sobrante. La joya de Sogamoso necesita una política pública seria, sostenida y participativa que lo convierta en motor de vida y pensamiento para la ciudad. En un municipio con tanta historia y tanto potencial creativo, el abandono de su principal escenario cultural es más que preocupante: es una herida abierta en el cuerpo colectivo.

A veces, los aplausos no bastan. Hace falta gestión, voluntad política y ciudadanía crítica. Solo así, el telón del Teatro Sogamoso podrá volver a abrirse… y quedarse abierto.

También le puede interesar: