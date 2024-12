Almacenes Only hizo respetar su nombre en la Super contra una poderosa empresa mexicana

.Publicidad.

Cuando Giovani Sánchez Jiménez quiso registrar el apelativo se llevó una sorpresa: los tradicionales almacenes Only se opusieron a la aprobación del logo. El nuevo negocio, además de ser competencia directa, enfocarse en prendas de vestir, calzado y sombrerería, afectaba su nombre porque tenían en común la palabra Only y la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida por Cielo Rusinque, tuvo que intervenir.

La disputa de marcas

Para los abogados de Miguel Ángel Moncada Rodríguez, uno de los herederos de almacenes Only, admitir el nombre Cash Only podía llevar a malentendidos y los clientes podrían pensar que Cash Only hace parte de las marcas Only.

Según los juristas, al compartir el fragmento Only, los usuarios podrían confundirse muy fácilmente y asociar Only con Cash Only. Cuando no es el caso. Los negocios no tienen nada que ver entre sí, las firmas son independientes, los dueños son personas diferentes y no se conectan de ninguna manera.

En respuesta a los argumentos de Only, Cash Only, organización proveniente de Guadalajara (México), argumentó que: los signos utilizados son ortográfica y visualmente diferentes. Son distintas a simple vista, dijeron, y ningún comprador confundiría las dos sociedades comerciales.

Cash Only tiene sede en Zapopan, parte del área metropolitana de Guadalajara. Aparte de México, quieren hacer presencia en varios países de la región, por ejemplo, Colombia. Su meta es convertirse en una multinacional mexicana con sucursales en toda América Latina y el Caribe. Sus principales productos son las cachuchas planas, la ropa y las maletas.

Una vez los funcionarios de la Superindustria escucharon a las partes, tomaron una decisión.

El juicio de la SIC le dio la razón a almacenes Only

Por existir un riesgo muy claro de confusión, la Superintendencia decidió negar la aprobación del nombre Cash Only. Con determinación sobre los aztecas, almacenes Only logró su segunda victoria en este año, relacionada con la protección de su marca.

Para almacenes Only, su nombre es un activo tan valioso como su tradición de mantener los precios bajos y escribir Only en rojo, dentro de un fondo blanco. Ambos detalles son característicos de la tienda y los dos fueron impulsados por el fundador del negocio José Rodríguez.

