Alarmas internacionales y Montealegre con la constituyente

VIDEO. Puntos de vista. Una situación internacional supremamente compleja, el enfrentamiento el ataque de Israel Irán ha levantado todas las alarmas sobre una eventual confrontación mundial en la cual participarían Rusia y China apoyando a Irán y Estados Unidos a Israel. En Colombia se aprobó la reforma laboral y eso desactivó el petardo petrista de la consulta popular, que ya había sido suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado. Sin embargo, el ministro de Justicia, un hombre que hizo estudios en Alemania, viceprocurador de Bernal Cuéllar, magistrado en la Corte Constitucional y se retiró a mitad de periodo, al parecer para irse a trabajar con Palacino que era su amigo, que era un estafador gigantesco. Esos son los antecedentes de Montealegre, un hombre que sale con exabruptos jurídicos es el que está agitando la idea de la Asamblea Constituyente.

No se puede hacer como él pretende, no es con firmas, tiene que ser que el Senado vote por las dos terceras partes la aprobación de citar a esa Asamblea Constituyente, y el Senado no le va a votar eso, entonces todo es un fraude. A esto se suma el atentado contra Miguel Uribe, esperar algo de la Fiscalía y la Policía en Colombia, seguramente eso se puede quedar en la oscuridad. Y para acabar de ajustar, la guerrilla y los paramilitares están totalmente desatados. Petro colocó al país al borde de una crisis total, él quiere quedarse, lo apoya Santos, y ahora dice que él no es petrista, creer en la palabra de Santos es ser un idiota.

La situación está difícil. La salida de Petro y el efecto que tiene ese esa tentativa con ese muchacho tiene en pánico a los demás candidatos de la oposición. Vuelvo y repito, el empresariado colombiano en un 80 % tiene negocios con el Estado no van a hacer oposición ninguna a Petro, ni la han hecho ni la van a hacer.