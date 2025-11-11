Por qué Galán no firmó el convenio ni entregó los aportes para la construcción del tren de Zipaquirá y Bogotá

Allí estuvieron la Ministra de transporte y el gobernador de Cundinamarca con los aportes de un proyecto que cuesta 15.4 billones el Distrito fue el gran ausente

La firma del convenio para cofinanciar la rehabilitación del tren que conectará a Bogotá con Zipaquirá, Cajicá y Chía el pasado 8 de noviembre de 2025 en el que estuvo la ministra de transporte María Fernanda Rojas y el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, tuvo un ausente el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. El monto del proyecto es de $15,4 billones, de los cuales el Gobierno Nacional aportará $11,45 billones para la cofinanciación, correspondiente al 68,4% mientras que la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito aportarán $5,5 billones

La explicación por parte del Secretario privado general Miguel Silva Moyano no se hizo esperar para asegurar que, a pesar de la ausencia del alcalde en el acto, el compromiso del Distrito se honrará y que el afán previo al inicio de la Ley de garantías fue lo que dificultó contar con toda la documentación prevista. Sin embargo la puesta en marcha del proyecto quedó detenido a la espera de la firma del convenio por parte de Galán.

El primer tren que llego al Municipio de Zipaquirá en Cundinamarca llegó en diciembre de 1898 desde Bogotá y pertenecía a Ferrocarril Del Norte que también tenía ruta a Nemocón, dándole un gran impulso a la región. Diseñada por el ingeniero Luiz Bazzani la construcción de la estación del tren se realizó a finales del gobierno del presidente Pedro Nel Ospina en 1926 y la inauguró de Miguel Abadía Méndez el 8 de diciembre de 1927.

El antiguo tren operó hasta 1992 y desde hace 35 años los rieles se han ido deteriorando y la maquinaria está en desuso, con lo cual el proyecto empezará casi de ceros. El tren que se construirá es 100 % eléctrico.

Características del Proyecto tren de Zipaquirá

De acuerdo con la información entregada por la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas, el Tren de Zipaquirá será un sistema 100% eléctrico, silencioso y cero emisiones, diseñado para impulsar una movilidad limpia y sostenible. Tendrá una longitud de 49 kilómetros y contará con 17 estaciones de las cuales 11 estarán en Bogotá, 1 en Chía, 1 en Cajicá y 2 en Zipaquirá y movilizará a más de 189 mil pasajeros diarios.

Aseguró la funcionaria que, este moderno sistema férreo, permitirá reducir 136 mil toneladas de CO2 al año y disminuir de forma significativa los tiempos de viajes en toda la región, cuya inversión estimada asciende a $15,4 billones. En cuanto a las 11 estaciones que estarán dentro de la ciudad, desde la Alcaldía han manifestado que, es necesario tener muy claro y establecer donde serán las intersecciones analizando el tema técnico del trayecto. Mientras finaliza la Ley de Garantías en Gobierno del Alcalde Galán trabajará en el tema de la ubicación de las estaciones, con el fin de garantizar su inserción dentro de la ciudad.

De acuerdo con el Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, la concesión iniciaría el primero de junio de 2027 y las obras comenzarían el primero de junio de 2029, la operación del nuevo tren de Zipaquirá iniciaría el primero de junio de 2034. La con concesión de proyecto será por 23 años con operación y mantenimiento.

El proyecto contempla la construcción de 16 estructuras férreas, 15 puentes peatonales, 5 puentes vehiculares y 4 estaciones elevadas. Estas obras son necesarias para garantizar la operación del nuevo tren de Zipaquirá.

